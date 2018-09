Law & Order | arriva lo spin-off dedicato ai crimini d’odio

gqitalia

(Di mercoledì 5 settembre 2018) È in arrivo il settimo-off di Law. Ad annunciarlo la NBC, che ha ordinato la realizzazione di tredici episodi di Law: Hate Crimes, destinato a ravvivare uno dei franchise più longevi della tv americana (il cui primissimo episodio andò in onda nell’ormai lontano1990). Come si può intuire dal titolo, stavolta al centro della serie (che si muove tra il crime e il legal-drama), ci saranno id’odio seguiti a New York da una task-force specializzata. L’attenzione è quindi ancora una volta focalizzata sulla cronaca e la società contemporanea, come dichiara il padre di LawDick Wolf: «Il mio desiderio è quello di descrivere cosa succede realmente nelle nostre città, facendo luce sulle vittime e dimostrando che la giustizia può avere la meglio». Per questa serie Wolf è al lavoro con lo showrunner Warren Leight: ...