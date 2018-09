L' assurda crociata della Lega Calcio contro le fasce da capitano

ilgiornale

(Di mercoledì 5 settembre 2018) La questione è nata su Instagram. L'attaccante dell'Atalanta, Alejandro "Papu" Gomez, lo scorso 17 agosto aveva pubblicato un post nel quale si lamentava dell'ennesima imposizione ai giocatori e in particolare ai capitani delle squadre di Serie A: indossare, in nome di chissà quale principio, una fascia standardizzata. "Sono dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicatoSerie A dove spiegano che da quest"anno nessun giocatore potrà più personalizzare le PROPRIE. ... Purtroppo, neldi oggi, i giocatori contano sempre di meno", l'amaro commento del simpatico attaccante argentino, noto per i balletti e il suo spirito anticonformista. Alla fine Gomez ha ceduto, dicendo "Obbedisco" come Garibaldi a Vittorio Emanuele I. Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicatoSerie A dove spiegano che da quest"anno nessun giocatore potrà più ...