La tragica fine di Frank Underwood in House of Cards 6 dopo il caso Spacey svelata dal

Una Vita anticipazioni - puntate spagnole : Cayetana avrà una tragica fine : Grazie alle anticipazioni della soap Una Vita sulle puntate spagnole scopriamo ciò che accadrà in settembre 2018, visto che gli episodi italiani, ora in vacanza, vengono trasmessi con mesi di ritardo. La soap avrà molti colpi di scena, la perfida donna di Acacias farà una brutta fine. Il ricco quartiere spagnolo perderà altri due protagonisti a noi molto cari. Ci saranno nuovi arrivi ed una cattivaccia che sostituirà la De La Serna. Una Vita ...

Rino Gaetano - un mito in autostop e la sua tragica fine (alla Fred Buscaglione) : La leggenda breve del cantautore calabrese scoperto da Lucio Dalla, che lo caricò sulla sua Porsche. Fino alla sua morte nel 1981 in un incidente stradale come il suo idolo Fred Buscaglione

Rino Gaetano - un mito in autostop e la sua tragica fine : Così raccontò la cronaca del «Corriere» il giorno dopo: «Soccorso dagli agenti della polizia stradale di Settebagni, il cantautore veniva portato in gravi condizioni all'ospedale». Sarebbe morto alle ...

“Dolore immenso”. La tragica fine di Kuma : cosa è successo : Massacrato a bastonate e ucciso senza un apparente motivo. È morto così il pastore tedesco Kuma, beniamino dei bambini che frequentavano il centro equestre di Brescia. L’animale, sparito nel nulla il 24 luglio scorso, è stato ritrovato morto sotto un mucchio di rami e sterpaglie – a pochi metri dalla cascina dove viveva -, con evidenti segni di maltrattamenti. Il cane, che tutti chiamavano “il gigante buono”, era la ...

Dalle voci sul male alla tragica fine Tutto in un mese : Un mese di silenzio. Straziante. Un mese di voci. Maligne. È finito il tempo della speranza ultima e della corsa alla notizia esclusiva. Sergio Marchionne si porta via il brusio, quel rumore lontano di cose e di persone che si agitavano dinanzi al mistero, alle ipotesi, ai sospetti, pronti ad annunciare, per primi, il fatto, l'accaduto.Zurigo e la Svizzera non erano più zone neutrali, semmai il centro, anche morboso, di attenzione, alla ricerca ...

“Sono morti così”. La tragica fine degli youtuber scuote il web : cosa è successo : Tre youtuber hanno perso la vita in Canada dopo essere precipitati dalle Cascate Shannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il 3 luglio scorso, Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scrape stavano nuotando in una zona nella parte superiore delle cascate quando sono stati risucchiati dalla corrente, si legge sulla ‘Bbc’, finendo per cadere da oltre 30 metri nelle ...