La terribile storia di una persona che era a bordo della Diciotti

“Oggi inizia il mio viaggio”. Cosa accade poco dopo alle 25enne. Una storia terribile che ha scioccato il mondo intero : Una Cosa così non può e non deve accadere. Mai. Aveva deciso di intraprendere un’avventura in giro per il mondo per far conoscere la sua musica e per vivere un’esperienza unica che solo quell’età può darti. La prima tappa della cantante e produttrice musicale Maria Mathus Tenorio è stato il Costa Rica. Ma il sogno della veticinquenne messicana è finito molto presto, e nel peggiore dei modi. Quando la notizia ha iniziato ...