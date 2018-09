La sinistra dica addio al liberismo una volta per tutte

Governo senza opposizione La sinistra ha abdicato Le ragioni del crollo ideologico : Non è gridando 'al lupo, al lupo' e sbandierando a giorni alterni l'antifascismo, in assenza di un fascismo realizzato, come a suo tempo si caratterizzò per l'abolizione della libertà d'opinione e di stampa, per il confino degli oppositori del Regime e per la loro soppressione inumana (da Giacomo Matteotti a Carlo e Nello Rosselli, da Piero Gobetti a Antonio Gramsci, e di tanti partigiani), per la ...