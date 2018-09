La scuola usa-e-getta

Scorribande dentro la scuola : 11 minorenni denunciati. Accusati di furto e danneggiamento : Dodici ragazzini nei guai per atti vandalici, danneggiamenti e furto: una banda composta da un maggiorenne e 11 giovanissimi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Avevano preso di mira un istituto ...

scuola - flop delle lezioni con il telefonino : «I prof non li sanno usare» : Smartphone sì, smartphone no: l?uso del cellulare tra i banchi di Scuola ha tenuto banco per mesi e diviso in due l?opinione pubblica. Ma, a distanza di 7 mesi dalle linee guida...

scuola - flop delle lezioni con lo smartphone : "I prof non sanno usarlo" : "L'uso dello smartphone didattica serve a sviluppare la condivisione e la creatività dei ragazzi, allo stesso tempo annulla l' isolamento che può provocare internet", assicura l'esperta Daniela Di Donato a Il Messaggero. E anche per questo, il ministero dell'Istruzione aveva dato la spinta, redigendo linea guida, ad usare i cellulari anche a Scuola.L'obiettivo è quello di utilizzare smartphone e tablet in classe, insieme al docente, per fare ...

Amazon “Ritorno a scuola” : tutta una scusa per fare offerte e sconti! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Bologna - rubano computer che bimbo disabile usava per parlare a scuola : polizia lo ritrova : Dopo l'appello del padre del bimbo e le ricerche serrate della polizia, il computer è stato rinvenuto grazie a una segnalazione anonima. "Abbiamo finito per mettere tanta pressione addosso ai ladri che alla fine hanno restituito anche il computer di un altro bambino disabile" ha spiegato il capo della Squadra mobile bolognese.Continua a leggere

USA - bimbo di 9 anni rivela di essere gay : i bulli a scuola lo insultano e lui si suicida : Jamel Myers, un bimbo di 9 anni, dopo essersi accorto, durante l'estate, di essere gay, ha deciso di rivelarlo a famigliari ed amici. Durante l'estate lo ha detto ai genitori e, al suo rientro a scuola, lo ha confidato anche ai compagni di classe. Ma se la mamma, Leia Pierce, si era dimostrata stupita ed orgogliosa del coraggio del suo bambino, alcuni amichetti, invece, hanno colto l'occasione per prenderlo in giro. Alcuni bulli lo hanno ...

Rubato pc usato da bimbo disabile a scuola - Verratti lo ricompra : Il calciatore Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ricomprerà il pc e le attrezzature rubate ad una scuola di Bologna e utilizzate da un bimbo disabile di nove anni. I furti sono stati commessi nei giorni scorsi: tra gli oggetti spariti, gli strumenti didattici che il bambino usava per comunicare con gli insegnanti e con gli altri alunni.Ne dà notizia il Corriere di Bologna. Il padre aveva lanciato un appello per ...

Usa - spari vicino scuola : muore 16enne : 9.15 Un ragazzo di 16 anni è morto e uno di 18 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una sparatoria avvenuta vicino alla scuola superiore Armijo di Fairfield, nella California del nord. Secondo la Polizia, che ha tratto in arresto 2 persone, si sarebbe trattato di un conflitto fra bande rivali. Uno degli indagati è stato arrestato nella vicina palestra della scuola, dove circa 500 persone, tra genitori e studenti, avevano cercato ...

Il video della rapper è troppo spinto - la scuola d'élite è costretta a scusarsi : Una prestigiosa scuola privata londinese è stata costretta a scusarsi dopo dato in affitto i suoi edifici per la realizzazione di un video musicale della rapper Stefflon Don. Secondo il Daily Mail , ...

Usa. Sparatoria davanti a scuola : 03.47 Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito, ieri, in Iowa in seguito a una Sparatoria davanti a una scuola elementare di Ottumwa. Secondo media locali la Sparatoria è iniziata dopp che uomini armati sono stati segnalati alla polizia davanti alla scuola. Alunni e insegnanti sono stati portati in un luogo sicuro all' interno della struttura. La polizia informa che un uomo è stato arrestato e un altro si è dato alla fuga.

scuola - in provincia di Ragusa : assunzioni di ruolo per 174 docenti : Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato le assunzioni in ruolo del personale docente nelle scuole per il 2018/2019. A Ragusa 174 assunzioni.

scuola Ragusa - introdurre l'ora di educazione alla cittadinanza : Ragusa, introdurre l’ora di educazione alla cittadinanza nelle scuole, venerdì a Marina di Ragusa la raccolta firme promossa dai dem, D’Asta e Pisana