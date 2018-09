La prima delle leggi razziali fasciste

Messina - cartello choc ai pazienti : “Lavatevi prima delle visite”/ Il primario : “Devo tutelare la loro salute” : Messina, cartello choc in ospedale ai pazienti: “Lavatevi prima delle visite”. Il primario si difende dopo le polemiche: “Devo tutelare la loro salute”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 17:28:00 GMT)

Ponte Morandi - la protesta degli sfollati in Consiglio regionale : “Rispetto - dateci casa. Veniamo prima noi delle imprese” : Chiedono “rispetto”, urlano la loro rabbia e ricordano di aver venire “prima delle imprese e della viabilità“. Altro non voglio che la casa, la loro, quella a cui hanno dovuto rinunciare dopo il crollo del Ponte Morandi, collassato lo scorso 14 agosto uccidendo 43 persone e obbligando le autorità ad allontanarli dalle abitazioni. Così oggi in circa 100, tutti sfollati di via Porro, una delle strade sotto il viadotto ...

Di Maio : i cittadini vengono prima delle agenzie di rating : Roma, 3 set., askanews, - 'Vorrei che quel report di Fitch venisse letto attentamente, perché contiene giudizi sulla coesione della maggioranza e mette in guardia dalla legge di bilancio. Ora siamo a ...

S. Maria delle Mole (calcio - Prom.) - Spaziani : «Buona la prima di campionato - ora la Coppa» : Marino (Rm) – Buona la prima del Santa Maria delle Mole che ieri tornava ufficialmente nel campionato di Promozione. La formazione di mister Neno Mosciatti ha battuto 3-1 la Virtus Olympia nella cornice del “Superga” di Ciampino che sarà la casa del club bovillense per tutta la stagione. Non poteva mancare nel tabellino la firma più attesa, quella dell’eterno attaccante classe 1979 Alessandro Spaziani, “omaggiato” dai suoi compagni della fascia ...

Ferrari - prima fila storica nel Parco delle favole : Per questo ha centrato la pole prima lui, per questo Kimi un respiro dopo gliel'ha tolta, per questo Sebastiano ha urlato felice 'yes!!!' credendo di essere in vetta al mondo, per questo il suo ...

"Ansia ne abbiamo?" : Fedez pubblica la prima foto ufficiale delle nozze (e svela il suo abito) : "Ansia ne abbiamo?": questo ha scritto Fedez su Instagram, pubblicando la prima foto ufficiale delle nozze. Il rapper ha così svelato il suo abito, firmato Versace: il completo, elegantissimo, sui toni del blu, richiama quello dei genitori, che gli posano accanto, anche loro visibilmente emozionati.Le nozze si terranno nella Dimora delle Balze a Noto, in Sicilia. La coppia, ribattezzata Ferragnez, ha inaugurato i festeggiamenti ieri sera, ...

Genova - Intesa cancella i mutui delle case inagibili/ prima buona notizia per gli abitanti della zona rossa : Genova, Intesa cancella i mutui delle case inagibili. Prima buona notizia per tutti gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quella al di sotto del vecchio ponte Morandi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:08:00 GMT)