La Premier League teme la Brexit e chiede di abolire le restrizioni

Da Sarri a Mourinho : gli allenatori di Premier League come non li avete mai visti : Mourinho al Setubal, Klopp con la maglia del Mainz e anche un inedito Maurizio Sarri: una raccolta di foto tra ieri e oggi di tutti gli allenatori del campionato inglese. come sono cambiati rispetto a ...

Premier League - il Chelsea continua a vincere ma i bookmakers dicono ancora City : Premier League sempre più bella, con il Chelsea che in questa stagione sembra essere pronto a tornare in corsa per il titolo con il City continuano a vincere partita su partita, ma non è ancora abbastanza. Maurizio Sarri e il Chelsea sono primi a punteggio pieno in Premier League, con 12 punti conquistati in tre partite. Nonostante l’invidiabile media, però, il tecnico toscano non ha ancora convinto pienamente i bookmaker, che non ...

Premier League 4a giornata : risultati e classifica : Chelsea, Liverpool e Watford guardano tutti dall'alto in basso e sono a punteggio pieno dopo quattro giornate. Risorge il Manchester United di Mourinho, 2-0 al Burnley, mentre il West Ham è l'unica ...

Premier League - Mourinho allontana la crisi : lo United passa a Burnley. Tottenham k.o. - il Watford vola : Una doppietta di Lukaku scaccia la crisi del Manchester United, avversaria della Juventus in Champions League. La squadra di Mourinho riparte in casa del Burnley: 2-0 firmato dall'attaccante belga, ...

Premier League - Cardiff-Arsenal 2-3 : Emery esulta con Lacazette : I Gunners vengono raggiunti due volte dai volenterosi gallesi, decisivo il gol dell'attaccante francese nel finale

Premier League : l’Arsenal sbanca Cardiff per 3-2 : RISULTATI Premier League- Si chiude il 4° turno di campionato con le ultime tre partite in programma in questa domenica. L’Arsenal, reduce dal primo successo stagionale contro il West Ham, sbanca il campo del Cardiff City, che arrivava da due pareggi a reti inviolate con Newcastle e Huddersfield. La squadra di Emery ha vinto per 3-2: Aubameyang , Mustafi, Lacazette hanno segnato per l’Arsena, Camarasa e Ward per il ...

Risultati Premier League in diretta LIVE - le formazioni ufficiali : BURNLEY-MANCHESTER UNITED formazioni ufficiali Burnley , 4-4-1-1, : Hart; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Lennon, Cork, Hendrick, Westwood, McNeil; Wood. Manchester United , 4-3-3, : De Gea; ...

Fifa 19 : annunciati i canditati al POTM di agosto della Premier League : La Premier League ha annunciato pochi minuti fa la lista dei sette candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di agosto e si tratta di. Marcos Alonso Neil Etheridge Sadio Mane Benjamin Mendy Lucas Moura Roberto Pereyra Virgil Van Dijk Il vincitore del POTM di agosto verrà annunciato la prossima settimana […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di agosto della Premier League proviene da I Migliori di Fifa.

Premier League : Liverpool e Chelsea implacabili - ma il City risponde presente : Reds, 2-1 al Leicester, e Blues, 2-0 al Bournemouth, ancora a punteggio pieno, i Citizens faticano ma non perdono terreno

Premier League 2018-2019 - risultati e classifica quarta giornata : vola in testa il Chelsea di Maurizio Sarri : Il Chelsea di Maurizio Sarri sta letteralmente dominando questo avvio della Premier League 2018-2019. Oggi i Blues hanno infatti sconfitto il Bournemouth per 2-0 infilando la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite disputate: i ragazzi dell’ex tecnico del Napoli hanno faticato a imporsi e hanno sbloccato la partita soltanto negli ultimi venti minuti. Al 72′ il neo entrato Giroud, dopo una bella combinazione con Alonso, ha ...

Premier League - Sarri fa 4 su 4 : il Chelsea batte il Bournemouth e torna in vetta alla classifica : Pedro e Hazard fissano il risultato nella ripresa, quarta vittoria consecutiva per Sarri che riaggancia il Liverpool in testa alla classifica Il Chelsea di Maurizio Sarri non si ferma più, i blues infatti stendono anche il Bournemouth dopo aver messo ko in ordine Huddersfield, Arsenal e Newcastle. I gol portano la firma di Pedro (72′) e Hazard (85′), entrambi a segno nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto anonimo. Il primo ...

Premier League : Liverpool e Chelsea a braccetto in vetta : Quarta vittoria su quattro per la squadra di Sarri, che batte 2-0 il Bournemouth, e quella di Klopp, che espugna Leicester

Premier League - Chelsea-Bournemouth 2-0 : Pedro e Hazard regalano il poker a Sarri : Quarta vittoria su quattro per il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues, dopo i successi con Huddersfield, Arsenal e Newcastle, superano anche il Bournemouth, 2-0, con le reti di Pedro, 72', e Hazard, 85'...

Premier League - il Liverpool stende il Leicester : la papera di Alisson però è clamorosa [VIDEO] : Quarto successo consecutivo del Liverpool in campionato, i reds nel finale però rischiano dopo il clamoroso errore di Alisson Il Liverpool continua il suo cammino vincente in Premier League, inanellando il quarto successo consecutivo nella trasferta col Leicester vinta 2-1. La squadra di Jurgen Klopp passa in vantaggio al 10′ con Sadio Mane, allo scadere il raddoppio di Roberto Firmino, nella ripresa accorciano le distanze i padroni ...