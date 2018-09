La felicità per noi | adesso | le relazioni Amare | non essere o avere Il programma

Cibo Salute felicità : dalla prevenzione alla cura per raggiungere il benessere fisico e psicologico : Il 30 settembre, presso il Forum Monzani di Modena, si svolgerà il Convegno “Cibo Salute Felicità” realizzato da 360GradiEventi società specializzata nell’organizzazione di convegni e congressi medico-scientifici). Negli ultimi anni è cresciuto sempre più l’interesse verso il benessere psicofisico e la Salute, accompagnato dalla ricerca di rimedi e di una alimentazione generalmente definiti “naturali” per la prevenzione e la cura delle ...

Basket - Gigi Datome : “Il Mondiale di Cina 2019 sarebbe una soddisfazione per tutti. In Italia dopo il Fenerbahce? Se c’è felicità - perché no?” : Gigi Datome a tutto campo. Il capitano della Nazionale azzurra, in un’intervista a Tuttosport nella persona di Piero Guerrini, affronta molti argomenti: da Obradovic, agli Italiani al Fenerbahce, al suo futuro, alla Nazionale e ai Mondiali di Cina 2019, con la seconda fase delle qualificazioni in avviCinamento (si riparte da Bologna, il 14 settembre, contro la Polonia). Su Obradovic, che lo allena al Fenerbahce: “Sono felice che mi ...

“La felicità”. Emma Marrone - la foto è subito virale. E non per il lato B in vista : guardate bene : Si è parlato spesso di Emma Marrone in questi ultimi giorni. La cantante salentina lanciata da Amici e diventata una stella nel panorama musicale italiano si è suo malgrado ritrovata a essere protagonista di una polemica per via di un titolo ‘forte’ a lei dedicato dalla rivista ‘Io Spio’. --Questo qua: “Emma lesbica? Tutta la verità”. Emma non c’è passata sopra e ha risposto con un commento arrabbiatissimo su Instagram: “Adesso ve la ...

Barbara d’Urso e i figli Giammauro ed Emanuele/ “Ogni cosa che faccio è per la loro felicità” : Barbara D'Urso parla del rapporto con i suoi due figli Giammauro ed Emanuele, che hanno scelto di tenersi a debita distanza dal mondo dello spettacolo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:11:00 GMT)

Scambio di felicitazioni tra Li Keqiang e Shinzo Abe per i 40 anni del Trattato di pace e amicizia sino-giapponese : In questi 40 anni, i rapporti tra i due Paesi hanno registrato uno sviluppo notevole, portando benefici ai due popoli e contribuendo alla prosperità e alla stabilità della regione e del mondo. La ...

F1 – felicità per Hamilton - rimpianti per Vettel e rammarico per Raikkonen : le prime impressioni dei piloti dopo il Gp d’Ungheria : Hamilton, Vettel e Raikkonen intervistati a brucia pelo subito dopo il Gp d’Ungheria: ecco le impressioni dei primi tre piloti sul traguardo dell’Hungaroring Lewis Hamilton gestisce il passo nel Gp d’Ungheria e si consacra vincitore del dodicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Il britannico si porta a +24 dal diretto rivale in classifica piloti, Sebastian Vettel, che giunge secondo sul traguardo ...

Al festival Alta felicità : 'La svolta sulla Tav? Presto per festeggiare' : Il dibattito sulla Torino-Lione deflagra nei giorni del festival dell'Alta Felicità, tradizionale appuntamento No Tav in programma a Venaus, in Valle di Susa, nel fine settimana. Suo direttore ...

Al Mauriziano comincia MAPS " bussole per la felicità : al via giovedì il Festival del Teatro dell'Orsa : ... Direttori Artistici del Festival «Senza distinzione d'età, di provenienza, di cultura»: moltissimi saranno gli spettacoli, i concerti, i laboratori, gli incontri e i momenti di gioco e festa, tutti ...

Temptation Island - Lara umiliata per le critiche sul fisico : «Sempre in secondo piano. Voglio un briciolo di felicità» : MILANO - Durante il falò nella terza puntata di ' Temptation Island ' Lara ha avuto modo di guardare con i suoi occhi la complicità tra il fidanzato Michael e Rita, che si divertono in acqua. 'Ti apro ...

Gaza : Hamas si felicita per uccisione del soldato israeliano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Be kind - un viaggio gentile nella diversità : dove si scopre un mondo in cui la felicità è possibile per tutti : “Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta: una rarità”. Lo spiega Nino, il giovanissimo protagonista di Be kind, documentario in Concorso all’ultimo Taormina Film Festival. Bisogna avere un animo gentile per entrare e vivere le immagini che Nino Monteleone, con mamma Sabrina Paravicini, scrittrice e attrice con Monicelli e Lizzani, raccolgono per questo poema sulla diversità declinata ad un sorprendente plurale. Intanto a Nino ...

Alice Campello svela tutti i dettagli del parto : ansie - paure - ma anche tanta felicità per la moglie di Morata [GALLERY] : Alice Campello è quasi al termine della sua gravidanza e confessa sui social la sua gioia, ma anche le sue paure nel diventare madre Alice Campello e Alvaro Morata stanno per mettere su una bella famiglia. Dopo che a giugno 2017 la coppia, composta dalla fashion blogger e dal calciatore, si è sposata a Venezia, la bella e giovane Alice è rimasta incinta di due gemelli. La Campello sarà presto mamma di due maschietti, che la impegneranno ...

Vincent Cassel : «Le mie figlie sono la ricetta per la felicità» : Aspettando il matrimonio con Tina Kounakey, che dovrebbe essere il 28 agosto a Biarritz, Vincent Cassel torna a parlare di sé e del suo lavoro. In una lunga intervista al Parisien Dimanche, dice che «la sua ricetta per la felicità sono le figlie, Deva e Leonie», quasi volesse rassicurarle, come fanno generalmente i padri, che stanno per convolare a nozze con la nuova fidanzata. «Ho l’impressione che stare bene nella vita dipenda dal tempo che si ...

Aurora Ramazzotti e la tenera dedica per la laurea della figlia di Pino Daniele : «La tua felicità è anche la mia» : Sara Daniele, la figlia 22enne del grande Pino, si è laureata e l'amica del cuore, Aurora Ramazzotti, le dedica su Instagram un toccante messaggio di auguri. Michelle Hunziker e Aurora,...