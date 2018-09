La Cina è diventata il maggior creditore dell' Africa

Un'aran Cina alla canapa è diventata un caso istituzionale in Sicilia : Niente arancine alla canapa . Non che siano state vietate, come qualcuno ha raccontato, ma nel menù della Sagra dell'Arancina di San Cataldo non ci saranno. Giampiero Modaffari, sindaco di questa ...

Un'aranCina alla canapa è diventata un caso istituzionale in Sicilia : Niente arancine alla canapa. Non che siano state vietate, come qualcuno ha raccontato, ma nel menù della Sagra dell'Arancina di San Cataldo non ci saranno. Giampiero Modaffari, sindaco di questa cittadina di 23 mila abitati in provincia di Caltanissetta, ha dichiarato guerra alla cannabis, inclusa quella light, e ha annunciato agli organizzatori della sagra che se si ostineranno a tenere nella lista delle ...