Kanye West starebbe pensando di diventare direttore creativo per un famoso sito hot

Kanye West - al matrimonio dell’amico in calzini e ciabatte : Kanye West , insieme alla moglie, fasciata in un abitino giallo neon, s’è precipitato al matrimonio del collega 2 Chainz. Ma qualcosa, nella sua preparazione, sembra essere andato storto. Cestito Louis Vuitton, con giacca, petto nudo e pantaloni logati, il rapper ha pensato bene di completare il look con calzettoni e ciabattine. Grigie, gommose e secondo molti fuori luogo. https://twitter.com/ScrewAttackSam/status/1031075796700545024 LEGGI ...

Kanye West e la proposta di dirigere un film a luci rosse : Kanye West avrebbe ricevuto una proposta indecente. No, nessuna donna provocante ha bussato alla sua porta e nessuno gli ha proposto dei soldi per passare una notte di passione con la moglie Kim Kardashian (come succedeva a Woody Harrelson nel celebre film con Demi Moore e Robert Redford). Però l’eros c’entrerebbe: la casa di produzione di Greg Lansky (definito da molti lo Spielberg del porno) gli avrebbe infatti inviato una lettera ...

Perché Kanye West è stato invitato in Corea del Nord : A quanto pare il rapper Kanye West e il dittatore NordCoreano Kim Jong-un hanno un amico in comune. Punto di contatto tra i due sarebbe l"ex Chicago Bulls, Dennis Rodman. L"ex stella Nba avrebbe stretto amicizia con il leader NordCoreano proprio grazie alla loro passione comune per il basket. Descritto dal dittatore Kim Jong-un come "un grande papá" e "un amico per la pelle", l"ex cestita dei Chicago Bulls rappresenta per Kanye West "una delle ...