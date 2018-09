Juve | 14 milioni per Dybala in panchina

Juventus - effetto CR7 sul monte ingaggi : +28% a 193 milioni : L'arrivo del portoghese con i suoi 31 milioni di stipendio netto ha contribuito a far lievitare il monte stipendi della società bianconera. L'articolo Juventus, effetto CR7 sul monte ingaggi: +28% a 193 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dall'Argentina : 'Dybala al Real per 180 milioni di euro' - ma la Juve non lo cede : Una voce clamorosa che sta già facendo il giro del mondo, ma che per il momento non trova riscontri. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com , infatti, non è prevista alcuna cessione della Joya ...

Juventus - UFFICIALE : Pjanic rinnova fino al 2023 - guadagnerà 6 - 5 milioni a stagione : Pjanic rinnova- Ora è UFFICIALE, Miralem Pjanic ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2023. Il centrocampista bosniaco guadagnerà 6,5 milioni di euro all’anno e sarà il terzo giocatore più pagato della rosa bianconera dopo Ronaldo e Dybala. CONTINUERA’ A REGALARE MAGIE La Juventus tramite i propri canali social ha reso noto […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Pjanic rinnova fino al 2023, guadagnerà 6,5 ...

Juventus - il Bayern Monaco prepara il colpo Dybala : pronti 100 milioni : colpo Dybala- Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di “Bild“, il Bayern Monaco sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus rappresenta la seconda scelte nelle gerarchie tedesche dopo il difficile e complicato affare Griezmann. La società tedesca sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Juventus, il Bayern ...

Juve - Allegri lascia in panchina 300 milioni : A Verona, scrive La Gazzetta dello Sport, Allegri ha tenuto in panchina quasi 300 milioni. Mai come quest'anno la Juve ha davvero una panchina d'oro.

Milinkovic-Savic - Juventus o Milan?/ Ultime notizie - Lotito chiede 120 milioni : il serbo resta alla Lazio? : Sergej Milinkovic-Savic è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la Juventus e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:17:00 GMT)

Alex Sandro - la Juve rifiuta 60 milioni offerti dal Psg : Questo 'no' è più pesante di tanti altri. Soprattutto perché l'assalto del Psg per Alex Sandro è arrivato a soli quattro giorni dal gong del mercato e la Juve non ha avuto il minimo dubbio a spegnere ...

Sassuolo-Locatelli - è fatta : affare da 12 milioni complessivi. Dal gol alla Juve all'addio al Milan : Fumata bianca per Manuel Locatelli al Sassuolo. Il centrocampista classe '98 dopo giorni di incontri e trattative ha finalmente trovato l'accordo con i neroverdi e si trasferirà in Emilia alla corte ...

50 milioni per Rugani e 20 per Sturaro? Macchè - il mercato in Premier chiude e lascia la Juve a bocca asciutta : La Juventus non riesce nell’intento di cedere alcuni dei pezzi in uscita a club della Premier League molto facoltosi La Juventus non è riuscita a ‘spillare’ i soldi richiesti per alcuni esuberi della rosa di Massimiliano Allegri. Diciamoci la verità i bianconeri avrebbero voluto tanto vendere per 50 milioni Rugani e 20 Sturaro, rispettivamente a Chelsea e Watford, ma così non è stato. Probabilmente i bianconeri hanno ...

Juventus - attacco Real per Pjanic : i Blancos mettono sul piatto 100 milioni : E' stata la regina del calciomercato 2018 di tutta Europa, la Juventus, con il colpo di Cristiano Ronaldo . Ma ora i bianconeri si trovano a doversi difendere dall'attacco che è partito su Miralem ...

Cr7 fa ricca la Juve : 55 mila t-shirt vendute e 6 milioni d'incasso : ... non è da escludere che la società del presidente Agnelli riesca ad arrivare rapidamente alla copertura dei costi legati all'acquisto del calciatore più famoso al mondo.