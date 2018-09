Jorginho | Premier bella | manca sole Napoli

Premier League - Sarri show : Chelsea e Jorginho da record : Nella terza giornata di campionato il centrocampista ex Napoli ha completato più passaggi dell'insieme dei giocatori della squadra avversaria

PREMIER LEAGUE - CHELSEA : VITTORIA NETTA PER SARRI/ Foto - Jorginho : "Felice per il gol - ma soprattutto..." : PREMIER LEAGUE, il CHELSEA di SARRI non stecca e vince per 3-0 in casa dell'Huddersfield: una VITTORIA NETTA nel segno di Jorginho, già leader del centrocampo.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 20:15:00 GMT)

Chelsea - ecco Jorginho : «Premier miglior campionato al mondo. Sarri? Fa un lavoro meraviglioso» : Jorginho, neo giocatore del Chelsea, esprime i primi pensieri da 'blue': tra il sogno Premier e l'allenatore ritrovato Maurizio Sarri

Calciomercato Chelsea - ufficiale Jorginho : 'Premier - non vedo l'ora' : Dopo Sarri, anche Jorginho. Il centrocampista approda a Stamford Bridge e firma un contratto di 5 anni, è ufficiale. Dopo 5 anni nel Napoli, 6 gol e 160 presenze, Jorginho seguirà il suo allenatore. ...