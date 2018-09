Jimmy Bennett | macchie nella sua vita | pedopornografia e stalking?

Asia Argento accusa Jimmy Bennett di violenza sessuale / Clamoroso ribaltamento : si parla anche di estorsione : Asia Argento replica a Jimmy Bennett attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller e blocca tutti i pagamenti: "Nessun rapporto sessuale. E' lei ad essere stata attaccata".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:13:00 GMT)

Asia Argento reagisce contro Jimmy Bennett e blocca i pagamenti : Dopo un lungo silenzio Asia Argento torna a reagire contro Jimmy Bennett e blocca i pagamenti verso l’ex baby star che l’ha accusata di violenza sessuale. Tutto è iniziato – come molti sanno – dopo che il New York Times ha pubblicato un articolo in cui affermava che l’ex attore di Hollywood oggi caduto in disgrazia, aveva denunciato la regista italiana per aver abusato di lui quando aveva 16 anni. In seguito i due ...

Asia Argento sospende tutti i pagamenti a Jimmy Bennett : “Mai avuto una relazione sessuale con lui. Ha già ricevuto 250mila dollari” : Dopo giorni di silenzio, Asia Argento è tornata a farsi sentire e, attraverso il suo nuovo avvocato Mark Jay Heller, ha replicato ancora una volta a Jimmy Bennett. L’attrice smentisce di aver mai avuto una relazione sessuale con il giovane che l’accusa di molestie quando lui era minorenne e annuncia di aver bloccato i pagamenti concordati dall’ex compagno Anthony Bourdain per mettere la storia a tacere. “La relazione con ...

Asia Argento : 'Mai sesso con Jimmy Bennett - stop al pagamento del risarcimento di 380mila dollari' : Non ci sta più Asia Argento e replica a Jimmy Bennett attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller . L'attrice smentisce di aver mai avuto una relazione sessuale con il giovane ex attore-bambino ...

Asia Argento - stop al pagamento a Jimmy Bennett : Nessuna relazione sessuale con Jimmy Bennett (QUI chi è) e stop ai pagamenti concordati dall’ex compagno Anthony Bourdain per mettere la storia a tacere. Sono gli ultimi sviluppi della vicenda che vede protagonista Asia Argento. L’attrice replica al giovane ex attore-bambino che l’accusa di molestie attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller. “La relazione con Bennett non è mai stata sessuale, ma alla fine si ...

Asia Argento smette di pagare Jimmy Bennett : 'La relazione non è mai stata sessuale' : 'La relazione con Bennett non è mai stata sessuale'. Asia Argento replica a Jimmy Bennett attraverso il suo nuovo avvocato, Mark Jay Heller. L'attrice smentisce di aver mai avuto una relazione ...

Asia Argento blocca il pagamento di 130 mila dollari a Jimmy Bennett : Colpo di scena. Asia Argento passa al contrattacco e blocca i pagamenti a Jimmy Bennett. Il suo nuovo avvocato Mark

X-Factor 2018 - Asia Argento fuori dal cast se confermate le molestie su Jimmy Bennett : Asia Argento rischia di essere esclusa da X-Factor se la notizia riguardante il pagamento di una tangente per mettere a tacere una violenza sessuale risultasse vera

"Io non sono anti-Asia o anti-nulla - ma Jimmy Bennett merita giustizia. Dovevo farlo" : La modella "non-binary" Rain Dove - compagna dell'attrice Rose McGowan e responsabile della diffusione degli sms in cui Asia Argento parlava dei rapporti sessuali avuti col 17enne Jimmy Bennett - parla per la prima volta da quando lo scambio incriminato è stato diffuso.Intervistata da Today, Dove aveva negato di aver inoltrato i messaggi alla testata TMZ, ma di essersi limitata a consegnarli alla polizia. La modella ha detto: "Non ho ...

Jimmy Bennett e quella foto con Asia Argento venduta per 28mila dollari : L'attenzione mediatica sul caso di Asia Argento e Jimmy Bennett non si placa. Ultima novità, in ordine di tempo, le rivelazioni di Rain Dove , compagna di Rose McGowan e cofondatrice di #metoo, che su ...

Marina La Rosa difende Asia Argento : 'Jimmy Bennett? A 17 anni sei grandicello...' : C'è stato un momento in cui tutte nel mondo dello spettacolo improvvisamente erano molestate, e in quel caos ci è finito pure Fausto Brizzi che io conosco ed è una persona carina. Bisogna distinguere ...

ASIA ARGENTO - NUOVO MESSAGGIO A Jimmy BENNETT/ L'attrice Lysette Anthony : "Non posso tacere oltre" : ASIA ARGENTO e le accuse di molestie dell'attore JIMMY BENNETT: spunta un NUOVO MESSAGGIO che fa discutere. "Mia figlia ha una cotta per te", scriveva L'attrice.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:57:00 GMT)

Asia Argento - nuovo messaggio a Jimmy Bennett/ "Mia figlia ha una cotta per te da quando aveva due anni" : Asia Argento e le accuse di molestie dell'attore Jimmy Bennett: spunta un nuovo messaggio che fa discutere. "Mia figlia ha una cotta per te", scriveva l'attrice.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 08:44:00 GMT)

Asia Argento - un altro attore accusa : "Video seminuda"/ Ultime notizie : Jimmy Bennett - ombre sul suo avvocato : Asia Argento, un altro attore accusa: "Video seminuda". Ultime notizie: abusi alla baby star Jimmy Bennett, ombre sul suo avvocato e l'ossessione per Bourdain(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:30:00 GMT)