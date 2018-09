Jeremias Rodriguez - post inquietante : 'I demoni hanno bussato alla mia porta' : Qualche giorno fa Jeremias Rodriguez ha raccontato ai fan di Instagram di frequentare una ragazza di Roma che nulla ha a che fare col mondo dello spettacolo, eppure dietro quello che sembrerebbe un momento felice e spensierato si nasconderebbe una certa inquietudine interiore. L'ultimo post pubblicato dal fratello di Belen e Cecilia,...

Jeremias Rodriguez - la nuova fiamma del fratellino di Belen è romana : Non importa che sia Vip, al cuor non si comanda: “Sto con una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo”. Così Jeremias Rodriguez si racconta su Instagram ai suoi followers, e svela dettagli sulla sua attuale fidanzata. Sta con una persona, dunque, e gravita attorno alla Capitale: “Adesso ho a che fare con una romana. Arrivo il 3 e penso di rimanere qualche giorno”. Archiviate quindi le voci di flirt con ...

Jeremias Rodriguez è fidanzato - la conferma su Instagram dopo le domande dei fan : Il fratello di Belen risponde sui social e conferma: il suo cuore è impegnato e rivela qualche dettaglio

Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino/ Dopo il litigio fanno pace ad Ibiza - insieme con Santiago : pace fatta tra Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino? Sembra proprio di sì. I due hanno trascorso insieme alcuni momenti a Ibiza con il piccolo Santiago(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:07:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND VIP/ Tra i tentatori anche Jeremias Rodriguez? : TEMPTATION ISLAND Vip, ecco tutte le ultime anticipazioni, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: tra certezze e dubbi, la coppia più attesa del reality show.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:27:00 GMT)