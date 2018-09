Jaguar | se Dua Lipa si remixa guidando

gqitalia

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Pochi veicoli sono più silenziosi in movimento di un’auto elettrica, probabilmente solo la bicicletta. La differenza è evidente, sembra manchi qualcosa, così chi le costruisce non deve solo preoccuparsi di risolvere i limiti classici di autonomia e ricarica, è obbligato a destinare squadre di ingegneri allo studio del cosiddetto “sound design”. Negli anni Novanta era sufficiente montare un cicalino da affiancare al clacson, da utilizzare nei centri storici per avvertire pedoni e ciclisti dell’arrivo di un’auto. Oggi tutto ciò non basta più, perché i veicoli elettrici non sono più solo le piccole citycar per i brevi spostamenti urbani, Tesla ha insegnato che si possono realizzare vere e proprie supercar 200 all’ora e oltre 400 km di autonomia. E non è possibile farlo in assoluto silenzio. Il rombo sintetico del motore elettrico. Nella sfida che vedrà impegnati tra breve tutti i più ...