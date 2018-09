Jaguar I-Pace | se Dua Lipa si remixa guidando

Jaguar sceglie Daniele Bossari per la campagna The Pace : Jaguar annuncia la campagna The Pace, progetto dal respiro internazionale che vede il brand in prima linea nel dettare il ritmo del cambiamento. Ispirato dalle vetture della famiglia Pace, quali F-Pace, E-Pace e l’elettrica I-Pace, la campagna vuole dare voce alla velocità dell’innovazione, raccontando l’evoluzione della realtà che stiamo vivendo. Guidata da questo spirito di […] L'articolo Jaguar sceglie Daniele Bossari per la campagna ...

Jaguar I-Pace - A Monaco l'elettrica diventa Taxi : L'elettrificazione dei trasporti della città di Monaco passa dal Regno Unito. Dieci Jaguar I-Pace sono entrate a far parte della flotta del Münchner Taxi Zentrum, la principale società di gestione di servizi di Taxi della Baviera. Questa nuova iniziativa porterà le elettriche inglesi in una delle città più inquinate della Germania: molte delle più grandi municipalità tedesche stanno valutando blocchi del traffico per le auto a gasolio, Monaco ...

I-Pace il nuovo SUV di Jaguar è totalmente elettrico : La guardi da fuori e ti sembra una Jaguar. Ti siedi dentro e ti convinci di essere proprio in un’auto del blasonato marchio inglese. La metti in moto e le certezze, almeno all’inizio, svaniscono. Non un rumore, non una vibrazione. Lo sai che la nuova I-Pace è totalmente elettrica, ma non sei sufficientemente preparato a questa rivoluzione, specialmente se pensi al tipico rombo sportivo dei motori britannici. Eppure questo è il futuro della ...

Sabelt partner tecnico Jaguar I-PACE eTROPHY : Sabelt annuncia una nuova partnership tecnica con Jaguar I-PACE eTROPHY, il primo campionato internazionale per vetture elettriche di serie che avrà come protagonista la prima auto elettrica di Jaguar – la Jaguar IPACE. Sabelt fornirà i sedili, le cinture di sicurezza, i volanti e le reti protezione testa alle 20 auto da corsa I-PACE eTROPHY […] L'articolo Sabelt partner tecnico Jaguar I-PACE eTROPHY sembra essere il primo su ...

Alla guida di I-Pace - la Jaguar completamente elettrica. La prova di GQ : Un guscio super confortevole che scivola silenzioso nella notte, con il cielo stellato che traspare attraverso il tetto di vetro panoramico. Uno di quei viaggi che ti ricordano di quando milioni di anni fa tuo padre ti metteva in macchina finché non ti addormentavi. E al tempo stesso ti fa sembrare di essere precipitato a un passo dal futuro di Minority Report o Detroit: Become Human. La mia seconda volta sulla Jaguar I-Pace, passeggero, è ...

I-Pace con prestazioni da vera supercar La prima Jaguar elettrica : Piero Evangelisti Faro Poter partire nella realizzazione di una nuova auto da un foglio completamente bianco è il sogno nel cassetto di tutti i progettisti e designer, ma che raramente diventa realtà. ...