Italiani primi a stuprare Ma la sinistra fa male i conti apposta

Hotelscan.com : Italiani primi in Europa per regole infrante : Roma, 30 ago., askanews, - Un italiano su tre beve le bottigliette di alcolici del minibar e poi le riempie con acqua o succhi. E' una curiosità che emerge da un sondaggio condotto da Hotelscan.com ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Kazuki Masaki è il più veloce nella FP2 con tre Italiani nei primi cinque : Kazuki Masaki (KTM RBA BOE) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 per quanto riguarda la Moto3. Le alte temperature di atmosfera e asfalto hanno condizionato il turno, non permettendo un miglioramento sensibile rispetto ai tempi fatti registrare in mattinata, tanto che il giapponese ha chiuso in prima posizione con il tempo di 2:09.288 rispetto al 2:09.194 stampato questa mattina dal ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani : Finali di Specialità in DIRETTA. Busato e Villa vincono i primi tricolori : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani : Finali di Specialità in DIRETTA. Busato e Villa vincono i primi tricolori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano i dieci tricolori sui vari attrezzi: si preannuncia un lungo pomeriggio in cui lo spettacolo non mancherà, ci sarà davvero da divertirsi. Sofia Busato è la grande favorita al volteggio, alle parallele si preannuncia il duello tra Giorgia Villa ed Elisa Iorio con Alice ...

Ambiente : sono Italiani i primi Pneumatici contenenti Gomma Riciclata : In questi giorni 20 camion stanno percorrendo migliaia di chilometri per testare sulle strade italiane una soluzione tecnologica che potrebbe cambiare radicalmente il settore degli Pneumatici fuori uso (PFU): un pneumatico prodotto con una mescola che contiene Gomma Riciclata, ottenuta proprio dal granulato di PFU. Il Progetto “da Gomma a Gomma” è partito da oltre tre anni. EcoTyre, primo consorzio Italiano per numero di Soci nel settore della ...