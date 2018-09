Israele chiude l'ambasciata in Paraguay : ANSA, - TEL AVIV, 5 SET - Il premier e ministro degli Esteri Benyamin Netanyahu ha deciso di chiudere l'ambasciata in Paraguay dopo la decisione di Asuncion di riportare la propria missione ...

Basket - si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile : Italia ancora vittoriosa su Israele : Si è conclusa questa sera la serie di cinque amichevoli che l’Italia ha sostenuto in questo mese di agosto. Nell’ultimo impegno, consistito nella replica della sfida contro Israele che già si era avuta ieri, le azzurre hanno prevalso nuovamente col punteggio di 58-46. Per l’Italia, la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 14 punti. Rispetto alla partita di ieri, sono state tenute a riposo Marcella Filippi, Giuditta ...

Israele chiude valico Erez dopo scontri : 14.44 Israele ha annunciato la chiusura- ad eccezione dei casi umanitari-del valico di Erez con Gaza, dedicato al passaggio delle persone da e per la Striscia. La chiusura è una risposta- hanno spieato i media - al ripetersi dei violenti scontri al confine tra Gaza e lo Stato ebraico, Verificatisi anche venerdì scorso per la 'marcia del ritorno',appoggiata da Hamas. Secondo alcune fonti palestinesi la chiusura sarebbe legata anche alle ...

Medioriente - Israele chiude valico Erez dopo proteste su Striscia : Israele ha chiuso domenica il valico di Erez nel Nord della Striscia di Gaza a causa delle continue proteste palestinesi lungo il confine. Lo ha riportato una fonte ufficiale. Il valico di Erez, l'...

"Europa non chiudere gli occhi : Israele - per legge - è diventato lo Stato dell'apartheid" : "Ora il regime di apartheid è diventato de jure. Con una legge approvata a maggioranza, i governanti israeliani hanno inferto un colpo mortale a un accordo di pace fondato sul principio 'due popoli, due Stati e, al tempo stesso, hanno risposto a quanti, in Israele, evocavano l'idea di uno Stato binazionale. Ma se tutto questo è potuto accadere è anche per responsabilità della comunità internazionale che ha ...

