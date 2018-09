Isola dei Famosi | Melissa Satta esclude la sua partecipazione | i motivi del rifiuto

Nauru - la minuscola Isola del Pacifico diventata “prigione” per centinaia di rifugiati dell’Australia : incombe la minaccia dei cambiamenti climatici : Dalla forma di una nocciolina e più piccola degli aeroporti di alcune grandi città, l’isola di Nauru, nel Pacifico ha una storia insolita. Grazie ai ricchi giacimenti di fosfato, un tempo gli 11.000 abitanti di Nauru erano tra le persone più benestanti sulla Terra. Ma quando gran parte del fosfato era già stato depredato, Nauru ha dilapidato la sua ricchezza con investimenti sbagliati. Questo ha fatto sì che l’isola si mettesse alla ricerca di ...

'I bambini tentano il suicidio' : il dramma dei rifugiati nell'Isola di Lesbo : Lo ha raccontato la Bbc, in un reportage intitolato "Bimbi di soli 10 anni hanno provato a suicidarsi": la vita nel campo profughi di Lesbo , uno dei peggiori al mondo e rilanciato da L'Opinabile ...

IVA ZANICCHI - I REALITY/ La proposta indecente : “Non parteciperò all’Isola dei Famosi - ma…” : Iva ZANICCHI smentisce: "Non parteciperò all'Isola dei Famosi, è una proposta indecente". Ma la cantante non esclude la partecipazione a un REALITY come Celebrity Masterchef(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 10:10:00 GMT)

Iva Zanicchi si svela : la verità sulla rivalità con Mina e sull’Isola dei Famosi : Iva Zanicchi e Mina erano rivali? Parla l’Aquila di Ligonchio In occasione della sua prossima partecipazione a Tu si que vales, dove ha preso il posto di Mara Venier, Iva Zanicchi ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Mio. Alla rivista la cantante e conduttrice ha finalmente detto la verità sulla rivalità con Mina, che per […] L'articolo Iva Zanicchi si svela: la verità sulla rivalità con Mina e ...

Mara Venier : Nino Formicola la sostituirà a L’Isola dei Famosi? : Nino Formicola nuovo opinionista all’Isola dei Famosi al posto di Mara Venier? L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata vinta dall’attore Nino Formicola detto Gaspare. Difatti il popolare artista ha battuto al fotofinish la cantante Bianca Atzei. Da quel momento in poi di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta per Nino Formicola, il quale, a partire ad Ottobre, debutterà in radio al fianco di Teo Teocoli ...

Nino Formicola - progetti per il futuro : matrimonio e voglia di ritornare all’Isola dei Famosi : Nino Formicola vuole ritornare all’Isola dei Famosi: il sogno dell’attore che ha trionfato nella precedente edizione La partecipazione di Nino Formicola all’Isola dei Famosi, così come la sua vittoria, ha dato all’attore la possibilità di presentarsi al pubblico sotto nuove vesti lo scorso anno. Il reality, per Nino, è stato un successo anche dal punto […] L'articolo Nino Formicola, progetti per il futuro: ...

Grande Fratello Vip : nel cast dei concorrenti ex di Uomini e donne e dell'Isola dei famosi : Comincia a prendere forma il cast del Grande Fratello Vip 2018. Il fortunato reality show in onda su Canale 5 tornera' in video a partire dal prossimo lunedì 24 settembre con la prima puntata della terza edizione che potra' contare su un cast completamente rinnovato con il quale mirano a bissare il successo incredibile di ascolti registrato dal programma lo scorso anno su Canale 5, quando la media arrivò a toccare la soglia dei quattro milioni e ...

Raz Degan - l'ex naufrago de 'L'Isola dei Famosi' compie 50 anni : ... dopo aver passato qualche anno a servire il suo Paese, facendo il servizio militare, Raz prende le valigie per esplorare e confrontarsi con il mondo, che sembra attirarlo come non mai. La sua ...

119 bambini detenuti sull'Isola di Nauru : è violazione dei diritti umani : La protesta del giovane va avanti da circa venti giorni e ha attirato su di sé l'attenzione dei media di tutto il mondo, tanto da far scattare un movimento online: #KidsOffNauru, 'Via i bambini da ...

AAA cercasi amante dei libri per lavorare in una libreria su un'Isola remota delle Maldive : cercasi un amante dei libri che abbia voglia di lavorare in una libreria su una remota isola delle Maldive, circondato da un mare da sogno e da sabbia finissima. È questo l'annuncio di lavoro - irresistibile per i bibliofili - che ha pubblicato Philip Blackwell, rampollo di una nota famiglia di librai, il quale ha deciso di dare il via a un suo business all'interno di un lussuoso resort ecologico, il Soneva Fushi. "Lo stipendio è ...

Isola dei famosi - Eva Henger incenerisce Francesco Monte : l'insinuazione sulle corna : Gli effetti del cannagate dell'Isola dei famosi rischiano di arrivare fino alle aule di tribunale. Intervistata da Nuovo Tv, Eva Henger ha ribadito l'intenzione di trascinare davanti al giudice tutti ...

Guenda Goria - la figlia di Maria Teresa Ruta : 'Sono ottocentesca anche se ho fatto l'Isola dei famosi' : Guenda Goria , figlia del giornalista sportivo Amedeo e della conduttrice Maria Teresa Ruta , porta in scena La pianista perfetta , dove interpreta Clara Schumann, 'una figura clamorosa, una donna per ...

AAA cercasi amante dei gatti che passi il tempo con 55 felini (in un'Isola greca da sogno) : Avere decine di gatti da coccolare, mentre si è immersi nella cornice da favola di un'isola greca. E ricevere, per questa prestazione, non soltanto uno stipendio, ma anche un alloggio, con giardino privato. Non è un sogno, ma un nuovo annuncio di lavoro, pubblicato dall'associazione God's Little People Cat Rescue, situata sull'isola di Syros. Il santuario dedicato ai gatti sta cercando qualcuno che possa prendersi cura di 55 ...