Irreperibili 40 migranti della Diciotti

Quarantache dallaerano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa si sono allontanati e risultano. Lo si apprende da fonti del Viminale. Queste persone "erano così disperate che hanno preferito rinunciare a vitto e alloggio garantiti per andare chissà dove" dicono i sottosegretari all'Interno, Candiani e Molteni. "Ricordiamo -precisano- che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato".(Di mercoledì 5 settembre 2018)