Blastingnews

: Inter, varie offerte per Gabigol: probabile cessione a gennaio - ArmandoAreniell : Inter, varie offerte per Gabigol: probabile cessione a gennaio - CUCHUSOM : @ILavatoio @pisto_gol Da interista.Che l'Inter l'abbia venduto per arrivare a Nainggolan non c'e' dubbio.Che l'Inte… - l0lloo91 : @paolo_militico9 @Inter Allora fai parte della seconda fase di prevendita, perché la prima è quella riservata agli… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) L'ha effettuato una campagna acquisti molto importante questa estate, con ben sette innesti che hanno innalzato notevolmente il livello della rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. In particolar modo nel reparto avanzato ci sono stati tanti cambi, con gli arrivi di Lautaro Martinez, Matteo Politano e Keita Balde e la partenza di Eder e Yann Karamoh. Un reparto avanzato che a dicembre vedrà il ritorno di Gabriel Barbosa, noto come, attualmente in prestito al Santos: un rientro che però potrebbe durare poco, visto che l'attaccante brasiliano non rientra più nei piani di Spalletti e della società.certa perNonostantestia facendo molto bene al Santos, le possibilità di vederlo giocare ancora con la maglia dell'rasentano lo zero. Con la maglia del club brasiliano il giocatore ha messo a segno dieci reti in ventuno partite in ...