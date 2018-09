Inter | Skriniar pronto per la Champions | “non vedo l’ora di incontrare Messi”

Inter - la carica Škriniar : "Non vedo l'ora di giocare contro Messi e Ronaldo" : Il difensore nerazzurro è pronto per un ulteriore salto di qualità: tra i suoi obiettivi, però, non c'è solo la Champions

Inter - Skriniar : 'Messi e Cr7? Non vedo l'ora di affrontarli - mi sento in forma' : Milan Skriniar è già carico : "Non vedo l'ora di giocare la Champions e affrontare Messi". Non solo lui però: "Voglio giocare anche contro Cristiano Ronaldo, mi sento in forma. Non vedo l'ora di ...

Retroscena Inter : Skriniar meno pagato di Ranocchia - ma presto arriverà il sorpasso : La Gazzetta dello Sport ha svelato l'elenco degli stipendi della Serie A. In casa Inter ha fatto scalpore il fatto che Milan Skriniar , miglior difensore della passata stagione, sia fermo a quota 1,7 milioni di euro, ...

Inter-Torino 0-0 La Diretta Spalletti toglie Miranda e Lautaro dentro Skriniar e Perisic : Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere...

Inter - Skriniar : 'Concentrati perché il Toro è fisico' : Intervistato da Sky Sport, il difensore dell 'Inter Milan Skriniar ha parlato così a pochi minuti dall'inizio della seconda gara nerazzurra in campionato a San Siro contro il Torino: 'Dobbiamo stare concentrati perché ...

Skriniar si racconta : 'L'Inter è il top - San Siro toglie il fiato. Ronaldo il mio idolo - vado matto per le trofie' : A guidare la difesa dell'Inter nella seconda giornata di campionato ci sarà nuovamente lui, Milan Skriniar. Mai assente nella passata stagione, il difensore slovacco ha dovuto dare forfait a causa di ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Torino : Skriniar torna titolare. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Torino: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. A San Siro tanti ex, a cominciare dall'allenatore granata Walter Mazzarri

Inter - Skriniar torna e prolunga - con aumento - : Un accordo che secondo il Corriere dello Sport è già praticamente raggiunto che porterà al prolungamento di un anno del contratto fino al 2023 e innalzerà l'attuale stipendio da 1,7 milioni bonus ...

Inter - Spalletti rivoluziona la diesa : torna Skriniar - fuori Miranda : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti sarebbe pronto a rivoluzionare il reparto difensivo in vista della seconda partita di campionato che l'Inter giocherà domenica sera contro il Torino. Il tecnico avrebbe deciso ...

Inter - contro il Toro si cambia : Skriniar e Perisic dal 1' - dubbio Nainggolan : Spalletti recupera lo slovacco, spettatore in panchina a Reggio Emilia e schiererà il croato titolare. Spazio anche a Vrsaljko. Il belga al massimo in panchina

Sassuolo-Inter - le probabili formazioni : Vrsaljko - Perisic - Keita e Skriniar in panchina : Esordio da prendere con le pinze per l'Inter che si trova a dover affrontare un'autentica 'bestia nera'. Pertanto, la truppa di Luciano Spalletti è chiamata subito ad invertire la tendenza delle ultime stagioni [VIDEO] non certamente felici in occasione delle sfide al Sassuolo. Su dieci incontri di campionato dal 2013 allo scorso maggio, i nerazzurri hanno battuto quattro volte la formazione emiliana, rimendiando ben sei sconfitte: le due ...

PROBABILI FORMAZIONI / Sassuolo Inter : Skriniar è in dubbio! Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Sassuolo Inter: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari per il match al Mapei Stadium (Serie A 1^ giornata)

Skriniar : 'In Italia solo l'Inter - ma il rinnovo non è cosa fatta. Vediamo...' : Milan Skriniar , difensore dell' Inter , lascia una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport , nella quale parla di tutto, partendo, ovviamente, dalla scorsa stagione: 'L'anno scorso non ho saltato neanche un minuto in campionato? Non immaginavo sarebbe accaduto. La fortuna è stata ...

Calciomercato - Skriniar : 'Inter top club - mai pensato di andare via' : Ho sempre detto: vediamo cosa decide l'Inter, per me va bene", le parole del difensore slovacco rilasciate in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . "A che punto siamo con il rinnovo? Non è ancora ...