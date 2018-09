Inter | problema muscolare per Lautaro

Allarme Inter - Lautaro Martinez salta le due amichevoli con l’Argentina : problema muscolare per l’attaccante : L’attaccante argentino salterà le gare contro Guatemala e Colombia per via di un affaticamento al polpaccio sinistro Lautaro Martinez non scenderà in campo nelle amichevoli che l’Argentina giocherà contro Guatemala e Colombia, la Federazione ha fatto sapere tramite un comunicato che l’attaccante nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. L’esito degli esami ha spinto i medici a ...

Libia - l'Intervento italiano è escluso. Salvini accusa Macron : «Problema lasciato dai francesi» : I soldati italiani non dovranno tornare a combattere in Libia, quasi 80 anni dopo la perdita dell'ex colonia nordafricana. Il governo smentisce «categoricamente» e a più voci...

Libia - l'Intervento italiano è escluso. Salvini accusa Macron : 'Problema lasciato dai francesi' : ...di Salvini restano per ora senza una replica dall'Eliseo di Macron ma - dopo le schermaglie sulla gestione dei migranti - segnano senz'altro una nuova sorgente di polemiche in una battaglia politica ...

Inter - Nainggolan rassicura i tifosi : 'Nessun problema - incredibile cosa s'inventano' : Radja Nainggolan si prende l'Inter dopo essere stato il grande assente, pienamente giustificato, nel corso dell'estate e nelle prime due giornate di campionato. Luciano Spalletti aveva bisogno del suo Ninja per strappare la prima vittoria di un avvio di stagione sorprendentemente tormentato. Il belga non ha ancora i 90' nelle gambe, la sua condizione non è al top e si è visto anche nel corso della gara di Bologna [VIDEO], dove oltretutto ha ...

Inter - critiche assurde a Handanovic : il portiere non è un problema per Spalletti : Inizio di stagione deludente in casa Inter, un solo punto conquistato per la squadra di Luciano Spalletti contro Sassuolo e Torino, due squadre assolutamente alla portata, troppo poco per quella che alla vigilia era considerata come l’anti-Juventus. Nelle ultime ore critiche assurde nei confronti del portiere Handanovic, è vero che l’estremo difensore nerazzurro ha commesso un errore in occasione del gol del 2-1 di Belotti ma ...

Europa - Mario Monti : “Putin - Erdogan e Trump? Profili psicopatologici Interessanti. Dobbiamo porci problema sicurezza” : L’ex premier Mario Monti a InOnda (La7) pone l’accento su un tema molto complesso che l’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare nel prossimo futuro visti i Profili anche psicologici di alcuni dei leader internazionali: la sicurezza L'articolo Europa, Mario Monti: “Putin, Erdogan e Trump? Profili psicopatologici interessanti. Dobbiamo porci problema sicurezza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter - hai un problema : lo svantaggio è una condanna. Prendi gol e non regisci : La prima e l'ultima valgono come eccezioni. All'Olimpico contro la Roma prima e la Lazio poi, il modo migliore per acchiappare la Champions League: ok. Ma non basta per fissare una tendenza. Di più: ...

Ricerca : oltre un adolescente su 5 presenta un uso problematico di Internet : È elevata la prevalenza degli adolescenti italiani con comportamenti a rischio di dipendenza da sostanze e non solo: oltre il 22% dei giovani che frequentano le scuole superiori presenta un rapporto disfunzionale con il Web. È il dato che emerge da uno studio effettuato presso la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore e pubblicato sulla prestigiosa rivista “Frontiers in Psychiatry”. La ...

Inter - problema muscolare per Nainggolan : ANSA, - MILANO, 18 LUG - È durata solo 24 minuti la partita del centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan nell'amichevole contro il Sion. Il giocatore belga, uno dei nuovi acquisti estivi nerazzurri, ...

3 Italia blackout rete Internet in tutto il paese/ “Problema tecnico Interno” : migliaia di segnalazioni : 3 Italia down, oggi 10 luglio: internet non funziona. Black out in tutta Italia per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico dati e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:52:00 GMT)