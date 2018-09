Inter | la carica Škriniar | Non vedo l' ora di giocare contro Messi e Ronaldo

Inter - Icardi si allena a Los Angeles : la nuova Argentina lo ricarica : E se fosse l'Argentina a restituire Icardi al top della forma? Ci sperano ovviamente l'Inter e Spalletti, orfani del proprio capitano nella prima vittoria stagionale a Bologna. Tre punti e tre gol per ...

Inter - de Vrij suona la carica : 'Sassuolo e Toro già dimenticati'. A Bologna per iniziare a vincere' : Tre reti subite, una dal Sassuolo all'esordio e altre due dal Torino nel pareggio di San Siro di domenica scorsa: "Non ci rimane che guardare avanti " continua l'olandese ai microfoni di Sky Sport " ...

Inter - Lautaro suona la carica. "Contro il Toro ci rifaremo" : Primo compleanno in neroazzurro per Lautaro Martinez, che oggi ha compiuto 21 anni. "El Toro" si è raccontato ai microfoni del canale ufficiale Inter TV: "E' il mio primo compleanno che festeggio in ...

Bocelli carica l'Inter per la nuova stagione cantando 'All'alba vincerò' : "All'alba vincerò" ripetuto due volte: si è conclusa così l'emozionante esibizione di Andrea Bocelli, ospite ad Appiano Gentile dove l'Inter sta preparando la prima sfida di campionato contro il ...

Tenta di salvare vicino da scarica elettrica : 2 morti folgorati nell'hInterland romano : Due uomini sono morti folgorati nella tarda serata di ieri a Velletri, vicino Roma. A quanto ricostruito dai Carabinieri, il proprietario dell'abitazione, un muratore albanese di 48 anni, aveva finito di montare un ponteggio sulla facciata della sua casa quando è morto probabilmente per una scarica elettrica da un lampione addossato all'impalcatura. L'altra vittima è il suo vicino, un romano di 56 anni, che era intervenuto per ...

Negli Usa è legale la pistola che si "scarica" da Internet : Altro che canzoni, film e serie tv: dal 1° agosto gli americani potranno scaricare ben altro da internet, e per la precisione armi da fuoco. Non è una novità assoluta perché l'idea risale al 2013, ...

Il Bayern Monaco scarica Vidal : "Se vuole può andare". Inter avvisata : L' Inter di Luciano Spalletti non è ancora completa con Piero Ausilio che sta ancora sondando il mercato per rinforzare la rosa. In difesa, per quanto riguarda l'esterno destro basso, piace e non poco ...

Putin : zero Interferenze nel voto Usa Trump gli crede e scarica l’Fbi : Insorge il Congresso. A Washington l’inchiesta si allarga a «un’infiltrata dei russi» alle presidenziali

Inter - Dalbert suona la carica : “vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati alla grande” : Il giocatore dell’Inter ha sottolineato come ci sia nell’ambiente nerazzurro tanta voglia di tornare grandi “Sono convinto che la squadra farà un grande campionato e una grande Champions League, dimostrando a tutti di essere forte di essere un grande club, non solo per la storia. Vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati e che siamo tornati alla grande”. Sono le parole del difensore dell’Inter, Dalbert, ai ...

Inter - Icardi alla carica : 'Abbiamo grande voglia' : 'Dopo un mese e mezzo ci mancava un pò vivere la quotidianità degli allenamenti. Abbiamo tutti voglia di iniziare la nuova stagione e la Champions League, che era il nostro obiettivo'. Il capitano ...

"Parco Via Antoniana come una discarica - l'amministrazione Intervenga" : La Spezia - Massimo Lombardi, capogruppo di 'Spezia bene comune' in consiglio comunale, ha presentato un'interpellanza relativa alla situazione del parco di Via Antoniana. "Numerosi cittadini - scrive ...