Inter | Icardi resta in ritiro con l’Argentina | Spalletti preoccupato

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.

Inter : ecco l’esito degli esami degli infortuni di Icardi e Lautaro Martinez : L’Inter ha dovuto fare a meno di Mauro Icardi e Lautaro Martinez sabato scorso a Bologna. I due attaccanti argentini, partiti per Miami per accasarsi alla Nazionale, si sono sottoposti ad accertamenti con la Nazionale argentina e gli esami hanno confermato un problema muscolare molto lieve per entrambi.I due resteranno in Nazionale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Inter: ecco l’esito degli esami ...

Inter - stoccata Wanda Nara : “Icardi-Juve? Unico contatto i 7 gol che gli ha fatto” : ICARDI-JUVE- Wanda Nara “La tocca piano” nei confronto della Juventus. La nuova opinionista di “TikiTaka“, moglie e agente di Mauro Icardi, ha colto l’occasione per sottolineare l’accostamento fatto quest’estate tra Icardi e la Juventus. L’Unico contatto Wanda Nara ha sentenziato: “Contatti Juve e Icardi? L’Unico contatto che Mauro ha avuto con la Juventus sono stati ...

Inter - Icardi e Lautaro : nulla di grave - con l'Argentina saltano la prima : Contrattura al quadricipite destro per Mauro Icardi, affaticamento al polpaccio sinistro per Lautaro Martinez. Questo l'esito dei controlli a cui gli attaccanti dell'Inter si sono sottoposti a Los ...

Inter - Icardi si allena a Los Angeles : la nuova Argentina lo ricarica : E se fosse l'Argentina a restituire Icardi al top della forma? Ci sperano ovviamente l'Inter e Spalletti, orfani del proprio capitano nella prima vittoria stagionale a Bologna. Tre punti e tre gol per ...

L'Inter al primo giro di boa : Perisic la certezza - Nainggolan il leader. Ma a Spalletti manca ancora Icardi : Dopo le prime tre giornate, arrivati alla sosta per le Nazionali, ecco cosa va e cosa non va tra i nerazzurri

Inter : Icardi e Lautaro Martinez in Argentina : Sempre secondo il Corriere dello Sport , può darsi che Walter abbia un occhio di riguardo. O almeno così spera Spalletti che si augura di riavere a disposizione in buone condizioni sia i due ...

Inter - ansia infortuni : Icardi e Lautaro vanno lo stesso in Nazionale - Nainggolan di nuovo ko : Gli attaccanti fuori con il Bologna raggiungeranno comunque l'Argentina. Il belga di nuovo con problemi alla coscia

Inter - stop Icardi e ansia Lautaro : i due lo stesso in Nazionale per le verifiche : C'è il quadricipite che fa i capricci, l'altro argentino affaticato, il gol che arriva quando meno te lo aspetti. E una lista Champions che si compone. Di sicuro dentro ci saranno Mauro Icardi e ...

Inter - non solo Icardi si ferma di nuovo Nainggolan. In 4 in infermeria : L'Inter vince, stavolta convince e si toglie dalle spalle quel macigno che si è portata dietro nelle prime due giornate di campionato. La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bologna è un toccasana anche per il proseguo del lavoro ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti che vivrà con maggior serenità la sosta per le nazionali.--SI ferma NAINGGOLAN - La notizia più positiva del sabato nerazzurro è stata sicuramente la prima gioia con la nuova ...

Bologna-Inter 0-3 senza Icardi : ci pensa Nainggolan e Spalletti respira : Bologna-Inter 0-3. Un tempo per soffrire, il primo. Un altro per gioire. Radja Nainggolan al 22' st s'inventa uno splendido gol che trascina l'Inter fuori dal cattivi pensieri di questo avvio di campionato. Il gol di Radja libera la squadra da ogni impaccio: così Candreva (37') e Perisic (39') confezionano il 3-0 col quale l'Inter liquida il Bologna. Un Bologna che ha badato solo a difendersi, pur sfiorando due volte il gol.

Inter - infortunio Icardi : tutti i dettagli : Mauro Icardi alle prese con qualche problema di carattere fisico, il calciatore dell’Inter out nell’anticipo col Bologna Mauro Icardi non è andato neanche in panchina in quel di Bologna, dove la sua Inter sta giocando contro la squadra di Pippo Inzaghi. Il centravanti argentino è stato tenuto a riposo a causa di un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore, non meglio specificato dal club nerazzurro. Anche ...

Inter - problemi muscolari per Icardi e Martinez : in panchina con il Bologna : Colpo di scena nel riscaldamento dell'Inter prima dell'importante partita in casa del Bologna. Mauro Icardi ha accusato un leggero risentimento muscolare e non sarà in campo dal primo minuto: va in ...