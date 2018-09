Inter | ecco come sarà la terza maglia | Nike punta su argento e blu

La guida Sky in Italia e in Europa di Inter - Napoli - Roma - Juventus - Milan e Lazio : ecco come seguirle fino a fine 2018 : Segui la tua squadra in Italia e in Europa sui canali di Sky Sport. ecco la guida alle 97 partite che Inter, Napoli, Roma, Juventus, Milan e Lazio giocheranno in diretta su Sky nel girone d'andata della Serie A e nelle fasi a gironi della nuova Champions League ...

Bob Woodward - libro choc sulla Casa Bianca di Trump/ Ultime notizie - ecco cosa si nasconde al suo Interno : Bob Woodward, il suo libro scuote la Casa Bianca "Trump un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: “E’ solo una frode"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:11:00 GMT)

GIORNATA InterNAZIONALE BENESSERE SESSUALE/ Ma in Italia è tabù : ecco quando se ne parla col medico... : GIORNATA INTERNAZIONALE BENESSERE SESSUALE, ma in Italia è un tabù: viene considerato un bene "accessorio" e non importante da dedicargli addirittura un evento annuale.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:35:00 GMT)

Arrivano i primi voti per Spider-Man : ecco come è stato accolto il gioco dalla stampa Internazionale : Manca ormai pochissimo a uno dei giochi più attesi dell'anno, Spider-Man di Insomniac Games che, il 7 settembre, arriverà finalmente su PlayStation 4.Sulle pagine di Eurogamer.it è già disponibile la nostra approfondita recensione del titolo e, in rete, sono comparsi anche i primi voti. Quindi, se vi state chiedendo come è stata accolta l'esclusiva PS4 dalla stampa specializzata, siete nel posto giusto.Vediamo qui di seguito alcuni dei voti ...

Caso Modric - la Fifa ha preso una decisione sull’Inter : “ecco come sono andate le cose” : Modric ed il suo avvicinamento all’Inter hanno fatto molto discutere durante questa calda estate per il Real Madrid di Florentino Perez Il Caso Modric ha fatto molto discutere durante questa estate. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, si è molto lamentato del comportamento del club nerazzurro parlando di condotta scorretta ed appellandosi alla Fifa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, la Fifa avrebbe preso una ...

Inter : ecco l’esito degli esami degli infortuni di Icardi e Lautaro Martinez : L’Inter ha dovuto fare a meno di Mauro Icardi e Lautaro Martinez sabato scorso a Bologna. I due attaccanti argentini, partiti per Miami per accasarsi alla Nazionale, si sono sottoposti ad accertamenti con la Nazionale argentina e gli esami hanno confermato un problema muscolare molto lieve per entrambi.I due resteranno in Nazionale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Inter: ecco l’esito degli esami ...

Inter - il rilancio di Candreva : dopo il gol ecco l’inserimento in lista Champions : dopo più di un anno di astinenza dal gol, che mancava da Milan–Inter dell’aprile 2017, ad Antonio Candreva è bastato un solo tiro per ritrovare la rete smarrita. Al “Dall’Ara” contro il Bologna il centrocampista nerazzurro finalmente potrebbe aver invertito il trend negativo dell’ultima stagione in cui ha messo a referto solo otto assist. Il tutto anche per riavvicinarsi ai tifosi che spesso non gli ...

Mario Facco - il ricordo : ecco un’Intervista dell’ex Inter - Lazio - Avellino e Parma [VIDEO] : Negli ultimi giorni una triste notizia per tutto il mondo del calcio, è morto Mario Facco, l’ex calciatore di di Inter, Lazio, Avellino e Parma si è spento all’età di 72 anni. La sua carriera è soprattutto legata al club biancoceleste, con il quale conquistò due promozioni in serie A e vinse lo scudetto nella stagione 1973/74, poi l’esperienza all’Avellino per poi chiudere la carriera da calciatore nel Parma e ...

Inter - ecco la lista Champions ufficiale : fuori Gagliardini - Dalbert e Joao Mario : Inter, lista Champions- I nerazzurri per essere in regola con le norme dell’Uefa ha dovuto sacrificare tre giocatori (costosi) della prima squadra dalla lista Champions. Gli esclusi sono Gagliardini, Dalbert e Joao Mario, come già CalcioWeb aveva anticipato questa mattina. ecco L’ELENCO COMPLETO: Samir Handanovic, Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Matias Vecino, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Andrea Ranocchia, ...

Caso Modric-Inter - Interviene la Fifa : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

Al via il beta testing della EMUI 9.0 : ecco le istruzioni ed i modelli Huawei e Honor Interessati : La EMUI 9.0 arriverà ad ottobre con novità e ritocchi estetici, ma è già disponibile in beta per i possessori di alcuni Huawei - Honor L'articolo Al via il beta testing della EMUI 9.0: ecco le istruzioni ed i modelli Huawei e Honor interessati proviene da TuttoAndroid.

La grande danza Internazionale sbarca a Grosseto : ecco 'Cassero in danza' : ... così come accogliere i visitatori e gli appassionati che vorranno assistere agli spettacoli. E' l'occasione per far conoscere i nostri monumenti che oggi più che mai tornano a vivere '. Il programma ...

Inter : ecco la lista Champions - esclusioni eccellenti [NOMI e FOTO] : 1/5 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Serie A/ L'Inter "condanna" Inzaghi - CR7 ancora a secco : faccia giocare Dybala... : Il commento di ALFREDO MARIOTTI alla terza giornata della Serie A: i temi del turno con la vittoria del Milan sulla Roma, il primo successo delL'Inter e la Juventus a punteggio pieno(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 07:00:00 GMT)