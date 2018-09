Instagram ha 19 milioni utenti in Italia E vuole crescere con l' e-commerce

Il boom di Instagram in Italia - 19 milioni di utenti attivi al mese : (Immagine: publicdomainpictures.net) Facebook, con i suoi 31 milioni di utenti attivi su base mese , resta il social più utilizzato dagli Italia ni ma mostra segni di cedimento tra i più giovani, con una regressione che, l’Osservatorio di Vincenzo Cosenza, stima al 40%. Instagram segue la tendenza inversa e raggiunge i 19 milioni di utenti mensili, contro i 14 milioni di un anno fa, il che si traduce in una crescita del 36% su base annua, che ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ Record di interazioni su Instagram : superati i 34 milioni in pochi giorni : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni : Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Dybala - 20 milioni di follower su Instagram : meglio di lui in Italia solo CR7 : I social network sono ormai diventati uno strumento sempre più presente nelle vite di tutti noi e anche i personaggi famosi non ne possono fare a meno. Anzi sono sempre più considerati un’occasione per ridurre le distanze con gli idoli che fanno sognare fan di tutte le età. A dimostrare la portata di questo fenomeno […] L'articolo Dybala, 20 milioni di follower su Instagram: meglio di lui in Italia solo CR7 è stato realizzato da ...