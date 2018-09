Inghilterra | Shaw | “Sono stato a un passo dal ritiro”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Appena tornato in Nazionale, Luke, terzino dello United, ha raccontato alcuni particolari dell’infortunio che stava per costargli la carriera. “Direi una bugia se dicessi di non aver pensato di smettere col calcio. E’un brutto periodo quello dell’infortunio, ma mi hanno aiutato diversi buoni amici e parenti, che mi hanno dato la forza di continuare” – ha detto. Tre anni fa, durante un match di Champions League contro il PSV Eindhoven, a seguito di uno scontro con Hector Moreno il terzino britannico rimediò la frattura di tibia e perone della gamba destra. “Ho quasi perso l’arto: ero davvero molto vicino a perdere la gamba e non l’ho mai saputo fino a sei mesi dopo, quando il medico mi ha informato. Ho due grosse cicatrici sulla gamba ma adesso risponde meglio di prima: la sento forte e non ho problemi” ...