In arrivo la colonna sonora di Bohemian Rhapsody | il film sui Queen e Freddie Mercury

(Di mercoledì 5 settembre 2018) A poche settimane dall'approdo delal cinema, è ladia far parlare della pellicola nella quale il grande protagonista è Rami Malek, nelle vesti di. Ilarriva nelle sale cinematografiche a partire dal 29 novembre. Nella, sono comprese tutte le tracce audio del Live Aid, che lo storico gruppo capitanato daaveva registrato durante il concerto evento allo stadio di Wembley di Londra nell'ormai lontano 1985. Nel disco sono quindi comprese numerose rarità dal vivo ma anche alcuni rifacimenti dei loro più grandi successi, oltre a una selezione di tracce studio scelte tra le più significative. Ilsarà proiettato per la prima volta il 23 ottobre nel Regno Unito, per poi essere distribuito in tutto il mondo già a partire dai primi giorni di novembre., Brian May, Roger ...