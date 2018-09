Imminente demo Fifa 19 | dettagli su possibile data e squadre disponibili

optimaitalia

: Imminente demo #Fifa19, dettagli su possibile data e squadre disponibili - OptiMagazine : Imminente demo #Fifa19, dettagli su possibile data e squadre disponibili -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Come ogni anno siamo ormai prossimi all'uscita della19, versione di prova del titolo calcistico di casa EA Sports che annualmente riesce a riunire un foltissimo numero di giocatori. Dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus EA si è trovata imbrigliata in una situazione leggermente spinosa che, fortunatamente, è riuscita a risolvere, proponendo l'asso portoghese in copertina. In ogni caso il gioco proverà a proporre dei grandi cambiamenti nel gameplay, amato e criticato al contempo da molti fan e utenti.In queste settimane si sono susseguite voci circa la19, attesissima prima del lancio ufficiale del gioco che si terrà il prossimo 28 settembre. Non esiste ancora unaufficiale della, tuttavia alcune pagine suggeriscono un leak secondo cui la19 uscirà attorno al 13 settembre. Altre fonti parlano invece dell'11 settembre come ...