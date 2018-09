Immatricolazioni | agosto all' insegna della stabilità

General Motors : Immatricolazioni Usa -13% ad agosto - Bloomberg - : New York, 4 set. , askanews, - Con il venire meno degli incentivi, General Motors ha subito un forte calo, di circa il 13%, delle immatricolazioni americane ad agosto . Lo riferisce Bloomberg , secondo ...

General Motors : Immatricolazioni Usa -13% ad agosto - Bloomberg - : New York, 4 set., askanews, - Con il venire meno degli incentivi, General Motors ha subito un forte calo, di circa il 13%, delle immatricolazioni americane ad agosto . Lo riferisce Bloomberg , secondo ...

Mercato auto - in agosto vendite al galoppo : +9 - 46%. Negli otto mesi Immatricolazioni -0 - 07% : MILANO - Nel mese di agosto 2018 in italia sono state immatricolate 91.551 auto nuove, in crescita del 9,46% rispetto allo stesso mese di anno fa, quando erano state immatricolate 83.638 auto. Lo...