Ilva | piano Mittal | 10 300 assunti entro 2021

Ilva - fonti ministero Ambiente : 'Il piano Mittal è migliorativo' : Il piano di ArcelorMittal per l'Ilva è "migliorativo rispetto alla proposta iniziale". Lo si apprende da fonti del ministero dell'Ambiente, secondo cui "va garantito che la produzione abbia un impatto ...

Ilva - Di Maio rinvia la decisione su annullamento gara. Decisivo il piano ambientale : 'Per annullarla non basta l'illegittimità - ha spiegato il ministro - necessario l'interesse pubblico'. Preoccupati sindacati e Confindustria, che chiedono che si vada avanti con la gestione Mittal -

Ilva - le BEI valuta il finanziamento del piano di rilancio industriale : Teleborsa, - Futuro sempre più incerto per l'Ilva di Taranto dopo le parole pronunciate dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Resta infatti ancora da capire se si procederà ad una ...

Ilva - le BEI valuta il finanziamento del piano di rilancio industriale : Futuro sempre più incerto per l'Ilva di Taranto dopo le parole pronunciate dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio . Resta infatti ancora da capire se si procederà ad una riqualificazione ...

Ilva/ Il piano B regalato a Di Maio dai sindacati : Luigi Di Maio sembra aver avuto gratuitamente dai sindacati un piano B per risolvere la vertenza ILVA di modo che il risultato sia sempre a suo favore. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:07:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come sviluppare le soft skills al mare sotto l'ombrellone, di D. ZandaCONSIGLI NON RICHIESTI/ "L'agenda" di agosto per lavorare meglio tutto l'anno, di L. Brambilla

Palio remiero 2018 - vince l'Ilva del Rione il Piano : Presente anche il legale della famiglia Appiani, Cesarina Barghini , che, dopo aver ricordato gli aspetti di solidarietà e rispetto legati allo sport, ha aggiornato sugli esiti delle vicende ...

Di Maio : "Sull'Ilva abbiamo un piano B" : Reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della legge Fornero, tutto insieme nella Legge di bilancio 2018-2019. Parola del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi di Maio che assicura: tutto sarà fatto nel pieno rispetto dei vincoli europei e dei paletti sul rapporto deficit-pil. Mentre le voci di una manovra finanziata almeno per la metà in deficit si fanno più insistenti, da parte di stampa e opposizione, Di Maio fa ...

Di Maio : in manovra reddito - flat tax e Fornero rispettando vincoli - Caso Ilva - 'pronto un piano B' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier. "Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia ...

Ilva - DI MAIO : “ARCELOR MITTAL? OFFERTA INSODDISFACENTE”/ Ultime notizie : “Nuovo incontro se migliorano piano” : ILVA, Di MAIO verso annullamento della gara: “ARCELOR Mittal non ha migliorato OFFERTA”. Le Ultime notizie: sindacati delusi, chiedono passi avanti al ministro dello Sviluppo economico(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:54:00 GMT)

Ilva - Di Maio : piano occupazionale Mittal non è soddisfacente : Roma, 6 ago., askanews, - 'Devo registrare che da parte di Mittal sul piano occupazionale non ci sono dei passi in avanti' e 'io ho sempre detto che quel piano occupazionale non è soddisfacente'. Lo ...

Ilva : Di Maio - nessuna fretta di vendere - il piano ArcelorMittal non convince il ministro : Nulla di fatto al termine del maxi tavolo voluto dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio con i vertici di ArcelorMittal e 62 sigle tra associazioni ed enti locali. I miglioramenti proposti dal colosso dell'acciaio non sono stati ritenuti sufficienti dal vicepremier che ha affermato che "il governo non ha nessuna intenzione di regalare l'azienda al primo che passa"....Continua a leggere

Il piano Ilva vale oltre 3 miliardi di Pil : Secondo uno studio inviato dall'associazione Svimez al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, il contributo al Pil che potrebbe derivare dal piano industriale dell'Ilva vale 3,1 miliardi annui. Si tratta di un contributo scientifico alla discussione, che non vuole certo passare in secondo piano altri aspetti ugualmente importanti della vicenda, quali il nodo esuberi al centro della trattativa sindacale e l'imponente ...

Ilva - Di Maio : miglioramenti su piano ancora non bastano - : Il vicepremier all'indomani del tavolo al Mise : "Se la gara non è fatta a regola d'arte io non posso mandarla avanti". E spiega: "Non ho certezza rispetto ai pasticci che hanno fatto quelli di prima".

Ilva - il piano non basta su occupati e misure ambientali. Arcelor Mittal : è l'ultima offerta : Caso Ilva, nulla di fatto al maxi tavolo. Per il ministro dello sviluppo Di Maio le migliorie apportate al piano di Arcelor-Mittal non sono sufficienti. E' duello sulle misure ambientali e sulla ...