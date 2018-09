Ilva | oggi il tavolo al MISE Di Maio | Corsa contro il tempo

Ilva - inedito appoggio di Confindustria allo sciopero indetto dai sindacati se non si sbloccherà la situazione : Un asse inusuale è pronto a saldarsi se la questione Ilva dovesse rimanere in fase di stallo. Con una data precisa, l’11 settembre. È quello il giorno nel quale i sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale che anche Confindustria fa sapere di essere pronta ad appoggiare. Lavoratori e industriali si ritroverebbero insomma sulla stesso fronte contro il ministro Luigi Di Maio, qualora mercoledì il tavolo al Mise convocato per riavviare ...

Dall'Italsider all'Ilva - ecco le tappe dal 1961 a oggi - : Fondata a Taranto nel 1961, acquistata nel 1995 dalla famiglia Riva, l'azienda colosso della siderurgia finisce sotto inchiesta nel 2012 per disastro ambientale. Poi il commissariamento e l'...

Ilva - oggi il vertice al Mise. Di Maio : Troppe sigle? Ascoltiamo tutti - : Al ministero dello Sviluppo economico sono state convocate 62 realtà associative. Assenti per polemica il sindaco di Taranto e altri primi cittadini della zona. Il titolare del dicastero e vicepremier ...

Ilva - Di Maio avvia il procedimento per annullare la gara. Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici di Arcelor Mittal : Un procedimento disciplinato per legge e che durerà per 30 giorni. Previsto Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici del gruppo siderurgico -