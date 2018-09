Ilva | nella bozza dell' accordo con Mittal previsti oltre 10mila assunti

Nella partita dell'Ilva - la palla passa al ministero dell'Ambiente : È atteso per la fine di questa settimana il parere dei tecnici del ministero dell'Ambiente sul piano di risanamento ambientale dell' Ilva . Questo è infatti l'impegno che ha preso il ministro dell'...

Ilva - Di Maio : nella gara pochissimo di regolare - condizioni per delitto perfetto. Calenda : «Allora annullala» : Il vicepremier: «Abbiamo trovato una gara fatta male, che ha dei vizi ed è illegittima, ma che non si può annullare» . «Mittal in buona fede, il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato», ora «si apre il fronte dell’interesse pubblico»...

Ilva - Di Maio dopo parere Avvocatura : “È stato commesso il delitto perfetto. Nella gara c’è pochissimo di regolare” : Un “delitto perfetto” perché “Nella gara c’è pochissimo di regolare“. Luigi Di Maio riapre la partita sull’Ilva dopo il parere dell’Avvocatura di stato, la quale ha sottolineato in 35 pagine al momento ‘segrete’, come Nella gara di assegnazione ci siano stati dei “vizi” pur spiegando che non ci sono gli estremi per un annullamento d’ufficio dell’assegnazione ad ...

Ilva - Di Maio : nella gara pochissimo di regolare - condizioni per delitto perfetto : Il vicepremier: «Abbiamo trovato una gara fatta male, che ha dei vizi ed è illegittima» . «Mittal in buona fede, il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato», ora «si apre il fronte dell’interesse pubblico»...

Ilva : Di Maio - per l'Avvocatura di Stato 'forti criticità' nella gara : Dal parere dell'Avvocatura sulla gara per la cessione dell'Ilva di Taranto, arrivato ieri sera al Mise, emerge che 'persistono forti criticità e nuovi elementi fondamentali che porterebbero al ...

Ovadese SIlvanese : pari con l'Acqui nella prima amichevole : Per la cronaca vantaggio dell'Ovada con Chillè al 13' del primo tempo e pari di Inoccenti al 35' della ripresa. L'Ovadese Silvanese scenderà nuovamente in campo sabato 25 a Cabella contro l'Arquatese,...

Tripletta André SIlva all’esordio con il Siviglia : l’ex Milan rinato nella Liga [VIDEO] : Una serata che, molto probabilmente, non dimenticherà mai. Al debutto nella Liga spagnola con la maglia del Siviglia, André Silva ha messo a segno – addirittura – una Tripletta, che ha consentito alla sua squadra di battere con un netto 1-4 il Rayo Vallecano. Vallecano-Siviglia: la Tripletta di André Silva al debutto L’ex attaccante del Milan, passato nell’ultima sessione di mercato agli andalusi con la formula del prestito con ...

Ilva di Taranto - 8 milioni di tonnellate annue di acciaio sono un rischio per la salute : Oggi, 30 luglio, siamo intervenuti al Tavolo su Ilva convocato dal Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, allargato giustamente anche alle associazioni ambientaliste e di cittadini. Possiamo quindi esprimere il nostro parere sul piano aggiornato dal gruppo Arcelor Mittal, acquirente di tutti gli impianti Ilva attualmente in amministrazione straordinaria.Le integrazioni al piano ambientale dell'Ilva proposte dall'azienda sono ...

Ilva - Di Maio : “Nella proposta di Arcelor più tutele ambientali. Su occupazione è insoddisfacente. Va approfondita” : La proposta è migliorativa sotto il profilo delle tutele ambientali, ma dal punto di vista occupazionale “ancora non è soddisfacente”. Per questo, “va ulteriormente approfondita”. Non ha prodotto alcuna novità sostanziale l’incontro tra il ministro Luigi Di Maio e ArcelorMittal, asse portante di AmInvestco, la cordata che ha vinto la gara per l’aggiudicazione dell’Ilva. L’incontro “è servito a ...

Ilva - Di Maio : Irregolarità nella gara. Calenda : Dici cose gravi e false : Polemica rovente dopo i rilievi dell'Anticorruzione sulla correttezza della gara che ha assegnato l'acciaieria all'Arcelor Mittal. L'ex ministro invita il suo successore ad annullare l'appalto se lo ...

Il caso Ilva scuote il governo. Anac : 'Criticità nella gara' : Non ha perso tempo l'Anac di Raffaele Cantone. La risposta al ministro Di Maio, che appena l'11 luglio scorso chiedeva - in seguito ad una sollecitazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano ...

Il caso Ilva scuote il governo. Anac : 'Criticità nella gara' : Non ha perso tempo l'Anac di Raffaele Cantone. La risposta al ministro Di Maio, che appena l'11 luglio scorso chiedeva - in seguito ad una sollecitazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano ...

Il caso Ilva scuote il governo. Anac : «Criticità nella gara» : Non ha perso tempo l'Anac di Raffaele Cantone. La risposta al ministro Di Maio, che appena l'11 luglio scorso chiedeva - in seguito ad una sollecitazione del governatore della Puglia, Michele...

Milan - André SIlva nella lista dei cedibili : André Silva via dal Milan? Il portoghese è cedibile e come scrive il Corriere dello Sport , il club rossonero è pronto lasciarlo partire pur di arrivare a un bomber da 20 gol a stagione. Deve arrivare però un club pronto a investire 38 milioni di euro.