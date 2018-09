ILVA L' ultima commedia che divide Mittal e Di Maio

ILVA - SCIOPERO NAZIONALE 11 SETTEMBRE/ Ultime notizie - ultimatum dei sindacati : Di Maio convoca tavolo il 5 : ILVA, SCIOPERO NAZIONALE l'11 SETTEMBRE. Ultime notizie, i sindacati al governo: "Attendiamo vostre notizie dal 6 agosto". L'acciaieria pronta a intrecciare le braccia (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:02:00 GMT)

ILVA all’ultima chiamata. In cassa restano solo 24 milioni : L’amministrazione straordinaria di Ilva è arrivata ai suoi ultimi 24 milioni. Dai prossimi giorni fino alla fine settembre brucerà poco meno di un milione di euro al giorno e poi la cassa virerà in negativo. L’equilibrio economico finanziario del gruppo siderurgico, come confermano fonti vicine alla procedura, ha ormai imboccato un punto di non ritorno...

ILVA - ultima settimana di tregua sindacale : Una settimana, non un giorno di più, per sciogliere definitivamente il nodo dell'annullamento della gara sull'Ilva di Taranto. Secondo quanto apprende Huffpost è questo il timing della tregua che i sindacati hanno deciso di offrire a Luigi Di Maio. tregua che avrà un esito deflagrante in caso di mancata risposta: sciopero all'inizio di settembre.Una riunione, stamattina, nella città pugliese tra i rappresentanti di ...

Ultima settimana di tregua dei sindacati sull'ILVA : Una settimana, non un giorno di più, per sciogliere definitivamente il nodo dell'annullamento della gara sull'Ilva di Taranto. Secondo quanto apprende Huffpost è questo il timing della tregua che i sindacati hanno deciso di offrire a Luigi Di Maio. tregua che potrebbe però avere un esito deflagrante in caso di mancata risposta: sciopero all'inizio di settembre.Una riunione, stamattina, nella città pugliese tra i ...

Arcelor gioca l'ultima carta per mettere le mani sull'ILVA : In attesa, a ore, del verdetto dell'Avvocatura di Stato sulla validità della gara Ilva, Arcelor Mittal si gioca l'ultima carta per mettere definitivamente le mani sul business dell'acciaio tarantino. ...