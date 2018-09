Ilva | Impegno Mittal assumere esuberi residui da 2023

Ilva - assunti subito 10.100 lavoratori. Impegno ArcelorMittal sugli esuberi : ArcelorMittal si impegna a formulare «una proposta di assunzione» ai lavoratori Ilva in esubero rimasti «non prima del 23 agosto 2023» , che non abbiano già...

Ilva : ArcelorMittal - in proposte aggiuntive impegno per rilancio : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Le proposte aggiuntive presentate da ArcelorMittal riflettono l’impegno per il rilancio di Ilva. A sottolinearlo è il gruppo in una nota, nella quale si dice anche fiducioso di completare presto la transazione. “Confermiamo che abbiamo incontrato questo pomeriggio il Vice Presidente del Consiglio, Onorevole Di Maio per discutere le nostre proposte aggiuntive che riflettono il nostro impegno per il ...