Ilva | il tavolo al MISE | ecco la bozza di accordo di ArcelorMittal

Ilva - i sindacati al tavolo con Di Maio : “Se vuole chiudere accordo - niente esuberi. Abbiamo perso quattro mesi” : “Siamo fermi ancora a un ‘non accordo’. Se il ministro Di Maio vuole chiudere entro oggi, come dice, ci aspettiamo che ci sia tutto sulla piena occupazione, sui diritti, oltre che sulla questione ambientale”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al Mise per l’incontro tra sindacati, governo, rappresentanti dell’azienda ArcelorMittal e commissari straordinari. ...

Ilva - oggi il tavolo al MISE. Di Maio : "Corsa contro il tempo" : Potrebbe essere questa la settimana decisiva per il futuro dell'Ilva di Taranto. O almeno ne sembra convinto il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che nel primo pomeriggio di oggi riceverà al MISE dei rappresentanti della società AmInvestco - controllata dalla multinazionale ArcelorMittal - che si è aggiudicata l'Ilva, insieme ai commissari straordinari dell'Ilva, a Federmanager, ai segretari generali e ai sindacati ...

Ilva - Landini : “Governo ha convocato tavolo? Andiamoci. Delitto sarebbe chiusura e licenziamento dei lavoratori” : “Dobbiamo andare all’incontro convocato dal governo sull’Ilva e poi verificare quello che emerge da lì”. Lo ha detto il segretario confederale Cgil nazionale Maurizio Landini, a margine di un incontro alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, dopo l’annuncio della convocazione di un incontro con sindacati e azienda da parte del governo (previsto per il 5 settembre). “Dobbiamo ...

Il dossier Ilva passa al ministero dell'Ambiente. Di Maio ai sindacati : Siedano al tavolo con Arcelor : Per il ministro la gara è illegittima, ma non annullabile, salvo accertare che non vi sia tutela dell'ambiente e occupazione. Entro il 7 settembre, giorno in cui sarà reso noto il parere dell'...

Ilva - Di Maio “L’annullamento non è ancora chiuso”/ Ultime notizie : “Il tavolo con i sindacati prosegua" : Ilva, Di Maio “L’annullamento non è ancora chiuso”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico parla ai microfoni di Rai Tre. “Il tavolo con i sindacati prosegua"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:22:00 GMT)

Ilva - ArcelorMittal auspica supporto Governo in tavolo sindacale : Roma, 23 ago., askanews, - ArcelorMittal 'rimane interessata' all'acquisto di Ilva e auspica di ricevere il sostegno del Governo per raggiungere 'il prima possibile' una positiva conclusione del ...

Sindacati : no tavolo Ilva senza governo : 17.33 Sull'Ilva, i Sindacati chiedono che il governo si impegni. "La trattativa con ArcelorMittal non è un fatto privato.Non faremo nessun incontro con Mittal se non ci sarà il governo", ha detto il segretario Uilm,Palombella. Anche dalla Fiom arriva uno stop:nessuna trattativa parallela con Mittal. Non intendiamo essere parte o vittime di quello che il ministro definisce un "delitto perfetto". Il governo indichi una soluzione, spiega una ...

Ilva - flop del tavolo sull’occupazione. Di Maio : “Arcelor migliori la sua offerta o non ci sono condizioni per ripartire” : Un’altra fumata nera. Il tavolo con Arcelor Mittal e i sindacati convocato al ministero dello Sviluppo per cercare la quadra sul futuro dell’Ilva si è concluso con un nuovo nulla di fatto. E non è nemmeno chiaro se verrà aggiornato: “Anche i sindacati hanno detto che non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se Mittal non batte un colpo: cominci a dire che si sposta dai numeri di Calenda e forse possiamo cominciare ...