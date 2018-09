: RT @fiomnet: #Ilva: siamo sempre fermi al punto di partenza! #ArcelorMittal non ha ancora chiarito il numero complessivo di lavoratori che… - Mrc_Potenza : RT @fiomnet: #Ilva: siamo sempre fermi al punto di partenza! #ArcelorMittal non ha ancora chiarito il numero complessivo di lavoratori che… - CyberNewsH24 : #Ilva, Fiom- Cgil:'Accordo lontanissimo' - Stefano54751080 : RT @fiomnet: #Ilva: siamo sempre fermi al punto di partenza! #ArcelorMittal non ha ancora chiarito il numero complessivo di lavoratori che… -

"Allo stato attuale siamo lontanissimi da un". Lo dice la segretaria generale, Francesca Re David, nella pausa del tavoloal Mise. Riprenderemo più tardi "ma bisogna vedere quali modifiche sostanziali sono sul tavolo. Continuiamo a chiedere che non ci siano esuberi, che ci sia piena occupazione e pieno riconoscimento dei diritti salariali e sindacali. Nessuno di questi punti è garantito". E: "Noi non ci sottraiamo al confronto, ma Mittal deve cambiare posizione, il governo deve far cambiare posizione a Mittal".(Di mercoledì 5 settembre 2018)