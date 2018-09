Ilva | Di Maio ora cede | si va verso l' accordo con Mittal

ilgiornale

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Trattative serrata, anzi serratissima e una nuova bozza diper trovare un'intesa sugli occupati. Ma le distanze rimangono. È un tavolo senza fine quello in corso all', iniziato poco dopo le 14.30 e che rischia di andare anche in notturna., sindacati e governo si sono ritrovati al Mise con l'obiettivo di arrivare all'intesa per il passaggio del gruppo al colosso dell'acciaio dopo un trattativa che dura da oltre un anno. La novità del giorno, è il testo presentato dall'azienda che prevede come il numero degli assunti a tempo indeterminato si attesti su 10.300 unità, di cui 10.100 entro il 31 dicembre 2018 e 200 entro il 31 dicembre 2021. Un piccolo miglioramento rispetto ai 10mila della vigilia. Esarebbe pronta anche ad assumere gli esuberi rimanenti nell'al 23 agosto 2023; si tratta du coloro che non abbiano già beneficiato di altre misure, come ad esempio ...