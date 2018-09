Ilva | ArcelorMittal propone 10 100 assunzioni ora e 200 nel 2021 Sindacati | “Posizioni

Ilva - ArcelorMittal : entro il 2023 si impegna ad assumere esuberi : Teleborsa, - A partire dal 2023, quando sarà terminata l'amministrazione straordinaria ArcelorMittal si impegna ad assumere i lavoratori dell'Ilva che non siano già stati assorbiti nell'arco temporale ...

Ilva - ArcelorMittal presenta bozza accordo : 10.300 assunti entro il 2021 : Teleborsa, - Sul tavolo della riunione ristretta sull'Ilva al Ministero dello Sviluppo Economico , l'azienda ArcelorMittal ha presentato una bozza di accordo. Si prevede di assumere 10.100 lavoratori ...

Ilva - ArcelorMittal auspica supporto Governo in tavolo sindacale : Roma, 23 ago., askanews, - ArcelorMittal 'rimane interessata' all'acquisto di Ilva e auspica di ricevere il sostegno del Governo per raggiungere 'il prima possibile' una positiva conclusione del ...

Ilva : ArcelorMittal - no comment su parere Avvocatura - non ricevuto : Roma, 23 ago. (AdnKronos) - Da ArcelorMittal "nessun commento" sulle dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio che oggi nel corso di una conferenza stampa ha illustrato il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla gara di aggiudicazione. "Non lo abbiamo ricevuto,

Ilva - ArcelorMittal : incontro positivo per ripresa dialogo tra parti : L'incontro al Mise sull'Ilva si è rivelato "positivo perché ha consentito la ripresa del dialogo tra ArcelorMittal, organizzazioni sindacali e ministeri interessati. Per questo lo riteniamo positivo". ...

Ilva - Di Maio : 'Nessun passo avanti - ArcelorMittal batta un colpo' : La storia dell'Ilva somiglia sempre più a una catena di continui 'stop and go' e questo è il momento dell'ennesima frenata. Il tentativo di ripartenza fatto al Mise è fallito davanti alle posizioni ...

Ilva - Di Maio : "ArcelorMittal batta un colpo" : Roma, 6 ago., AdnKronos, - Ancora nessun passo avanti sull'Ilva. "Non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se ArcelorMittal non batte un colpo" sull'occupazione, "ArcelorMittal batta un ...