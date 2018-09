Ilva - ArcelorMittal si impegna ad assumere esuberi rimasti entro il 2023 : ArcelorMittal si impegna a formulare 'una proposta di assunzione' ai lavoratori Ilva in esubero rimasti 'non prima del 23 agosto 2023' , che non abbiano già 'beneficiato di altre misure o opportunità',...

Ilva - ArcelorMittal presenta bozza accordo : 10.300 assunti entro il 2021 : Sul tavolo della riunione ristretta sull'Ilva al Ministero dello Sviluppo Economico , l'azienda ArcelorMittal ha presentato una bozza di accordo nella quale si prevedono di assumere 10.100 entro il ...

Ilva - ArcelorMittal auspica supporto Governo in tavolo sindacale : Roma, 23 ago., askanews, - ArcelorMittal 'rimane interessata' all'acquisto di Ilva e auspica di ricevere il sostegno del Governo per raggiungere 'il prima possibile' una positiva conclusione del ...

Ilva : ArcelorMittal - no comment su parere Avvocatura - non ricevuto : Roma, 23 ago. (AdnKronos) - Da ArcelorMittal "nessun commento" sulle dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio che oggi nel corso di una conferenza stampa ha illustrato il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla gara di aggiudicazione. "Non lo abbiamo ricevuto,

Ilva - ArcelorMittal : "Non conosciamo decisione Avvocatura" : ArcelorMittal non ha ricevuto alcuna comunicazione dall'Avvocatura dello Stato su un eventuale via libera per l'acquisizione dell' Ilva . Secondo quanto ricordano infatti fonti vicine all'azienda, ...

Ilva - ArcelorMittal : "Non conosciamo decisione Avvocatura" : Roma, 19 ago., AdnKronos, - ArcelorMittal non ha ricevuto alcuna comunicazione dall'Avvocatura dello Stato su un eventuale via libera per l'acquisizione dell'Ilva. Secondo quanto ricordano infatti ...

Ilva - ArcelorMittal : incontro positivo per ripresa dialogo tra parti : L'incontro al Mise sull'Ilva si è rivelato "positivo perché ha consentito la ripresa del dialogo tra ArcelorMittal, organizzazioni sindacali e ministeri interessati. Per questo lo riteniamo positivo". ...

Ilva - Di Maio : 'Nessun passo avanti - ArcelorMittal batta un colpo' : La storia dell'Ilva somiglia sempre più a una catena di continui 'stop and go' e questo è il momento dell'ennesima frenata. Il tentativo di ripartenza fatto al Mise è fallito davanti alle posizioni ...

Ilva - Di Maio : "ArcelorMittal batta un colpo" : Roma, 6 ago., AdnKronos, - Ancora nessun passo avanti sull'Ilva. "Non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se ArcelorMittal non batte un colpo" sull'occupazione, "ArcelorMittal batta un ...

Sull'Ilva lo stallo continua - Di Maio : "ArcelorMittal batta un colpo" : Il ministro del Lavoro dopo il tavolo al Mise: "Piano industriale non soddisfacente. Non ha senso rivederci se non cambia...

Ilva - ArcelorMittal vuole vederci chiaro : Roma, 4 ago., AdnKronos, - ArcelorMittal ha chiesto "chiarimenti preliminari" al governo sulle intenzioni dell'esecutivo relativamente all'Ilva come condizione per partecipare all'incontro sull'...

Ilva - ArcelorMittal vuole vederci chiaro : ArcelorMittal ha chiesto ' chiarimenti preliminari ' al governo sulle intenzioni dell'esecutivo relativamente all' Ilva come condizione per partecipare all'incontro sull'occupazione convocato dal ...

Ilva - ArcelorMittal : restiamo ottimisti su acquisizione : Il gruppo ArcelorMittal "resta ottimista" sull'acquisizione di Ilva. E' quanto ha spiegato Aditya Mittal, President and Chief Financial Officer del gruppo nella conference call con gli analisti sui ...

ArcelorMittal resta "ottimista sull'acquisizione di Ilva - per noi è un'eccellente opportunità" : Il gruppo ArcelorMittal "resta ottimista" sull'acquisizione di Ilva. È quanto ha spiegato Aditya Mittal, President and Chief Financial Officer del gruppo nella conference call con gli analisti sui risultati semestrali. Il manager ha ricordato come il termine per l'operazione sia stato prorogato al 15 settembre e di essere in trattative con il nuovo Governo italiano, ribadendo gli impegni e le proposte migliorative presentate in termini di ...