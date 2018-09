ILIAD | LA RETE PIÙ LENTA IN ITALIA Scivolone per il colosso francese? Vodafone al top

Rete mobile in Italia : Vodafone la migliore - ILIAD la peggiore a settembre 2018 : Secondo un recente studio effettuato dall’azienda di analisi nPerf tra i quattro operatori nazionali Vodafone risulta avere la migliore linea mobile, mentre Iliad è la peggiore: i dati.Uno dei siti più importanti di analisi di settore nPerf, grazie al suo sito sito di Benchmark, ha rilasciato uno studio completo sulla qualità delle linee mobili LTE 4G-3G-2G in Italia dei quattro principali operatori telefonici.Vodafone per nPerf ha la ...

Problemi di rete ILIAD reali - schiacciante ultimo posto dietro Vodafone - TIM - Wind Tre a settembre 2018 : I Problemi di rete Iliad per connessione fin troppo lenta o addirittura impossibile, con il 4G come lontano miraggio per un numero non esiguo di nuovi clienti sono reali. Non sono pochi pure gli utenti che hanno scelto il nuovo operatore e hanno registrato una buona esperienza per il servizio, ma secondo gli ultimi dati di uno studio nPerf che misura la qualità della connessione internet mobile, il quarto vettore italiano ha ancora molta ...

ho. tutto chiaro - la stessa offerta ILIAD con la migliore rete mobile : Un’offerta da non potersi far sfuggire quella del nuovo operatore virtuale ho. mobile che propone la stessa quantità di contenuti di iliad sulla migliore rete mobile in Italia, quella Vodafone. I clienti Tim, Wind Tre, Vodafone e di operatori virtuali possono scegliere una delle migliori offerte del mercato se richiedono contestuale portabilità (gratuita) del proprio numero per attivare un’offerta molto simile alla nuova offerta ...

Togliere O Disattivare Segreteria ILIAD : Come si toglie la Segreteria con Iliad? Come si disattiva la Segreteria telefonica con Iliad? Ecco la guida per Togliere o Disattivare Segreteria Iliad Iliad come Togliere la Segreteria Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Iliad, l’operatore telefonico low cost arrivato da un paio di mesi in Italia e che ha già raccolto oltre un milione di clienti, […]

Rete 5G in Italia con TIM - Vodafone - Wind Tre - ILIAD? Occhio allo sprint Fastweb - Linkem e OpenFiber in gara : Chi farà la parte del leone nella gara pubblica per la Rete 5G in Italia? Saranno gli storici operatori Vodafone, TIM e Wind Tre a prevalere sul nuovo protagonista del mercato TLC Iliad, oppure saranno decisamente più pronti alla nuova sfida Fastweb, Linkem e pure OpenFiber? Gli scenari possibili sono molteplici ma ecco cosa succederà nelle prossime settimane. Esattamente entro il 2 agosto i brand su citati hanno fatto pervenire al Ministero ...

In guerra contro ILIAD anche i sindacati : nel mirino rete - occupazione e sicurezza : Nuove cocenti critiche contro Iliad: questa volta a parlare è una nota congiunta dei sindacati Slc Cigil, Fistel Cisl e Uilcom Uil nella quale ben tre aspetti dell'operato del nuovo quarto vettore italiano sono stati analizzati e duramente dibattuti. Ci riferiamo all'aspetto sicurezza legato alle Simbox ma anche alla questione occupazione e agli investimenti sulla rete per la copertura nazionale. Come sottolinea il Corriere Comunicazioni, i ...

Come disattivare segreteria ILIAD : L’ormai noto operatore francese ILIAD che ha scosso il mercato della telefonia mobile italiano per la sua politica molto chiara sull’abolizione dei costi nascosti e la vantaggiosa tariffa per i propri primi clienti. Proprio per l’estrema trasparenza sbandierata dalla nuova compagnia per i mobili, tutti i servizi opzionali sono gratuiti e inclusi nell’offerta, tra questi ovviamente la segreteria telefonica. Nonostante ...

Qualità segnale voce e rete ILIAD all’estero? In Europa situazione non sempre rosea a luglio 2018 : Come prende Iliad all'estero? Il segnale voce e la Qualità della connessione internet in Europa in particolare sono sufficienti oppure no? Raccogliendo numerose testimonianze giunte in redazione e pure raccolte attraverso i profili social dell'operatore, possiamo tirare le prime stime del servizio oltre i confini italiani, almeno per quanto riguarda l'attuale mese di luglio 2018 in cui in molti si sono recati all'estero per vacanza e ...

ILIAD - accordo con INWIT per ampliamento della copertura di rete : Iliad, accordo con INWIT per l'affitto di 11 mila siti Iliad, accordo con INWIT per ampliamento della copertura di rete Raggiunta quota 1 milioni di utenti , Iliad si concentra sull'ampliamento del ...