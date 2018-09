Il terzo episodio di Rocco Schiavone su Rai2 con la replica di Castore e Polluce | trama 5

Spyro Reignited Trilogy : gli sviluppatori sarebbero ancora al lavoro sul terzo episodio e vorrebbero inserire tutti i giochi su disco : Come probabilmente saprete, qualche giorno fa è arrivata una notizia non proprio positiva per tutti i fan di Spyro in attesa della Reignited Trilogy. È stato infatti annunciato che l'uscita del gioco slitterà a novembre. Ma perché? Sicuramente ci sarà una causa che ha portato Activision a prendere una decisione simile e, alcune indiscrezioni trapelate in rete, suggeriscono che c'è ancora del lavoro da svolgere.Come segnala Gamingbolt, dunque, ...

The Long Dark : il terzo episodio uscirà a dicembre : Attraverso un lungo post apparso sulla pagina Steam del gioco, Hinterland Studio ha svelato una prima finestra di lancio per il terzo episodio di The Long Dark, l'apprezzato survival ambientato nelle distese innevate del Canada che ci sentiamo di consigliare se voleste sfuggire almeno su schermo all'opprimente caldo estivo.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, l'episodio Tre del gioco è previsto per dicembre di quest'anno e ci metterà nei ...

Replica Temptation Island : terzo episodio di ieri disponibile online su MediasetPlay e La5 : ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2018. Anche questa settimana non sono mancati i colpi di scena e per alcune delle coppie in gara quest'anno è giunto il momento del confronto finale come nel caso di Ida e Riccardo, ma anche di Giada e Francesco, i quali hanno scelto di interrompere la loro avventura e di rivedersi al falò in presenza di Filippo Bisciglia. La terza puntata trasmessa ieri ...

The Council : il terzo episodio Ripples sarà disponibile entro la fine di luglio : Al lancio del primo episodio di The Council, lo sviluppatore Big Bad Wolf e il publisher Focus Home Interactive promisero ai fan che i nuovi episodi del gioco sarebbero stati pubblicati ogni due mesi, e sembra entrami tengano a mantenere la parola data ai giocatori.Puntuale come un orologio, il team di sviluppo ha infatti reso noto che il terzo, nuovo episodio di The Council, chiamato Ripples, sarà disponibile a partire da 24 luglio per chi ...