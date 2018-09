Il Santo Padre riceve in udienza i protagonisti della MotoGP

I tifosi del Santos criticano Gabigol - il padre prende le sue difese : 'Figlio, sappiamo già molto bene com'è questo mondo del calcio. Oggi quelli che ti criticano e ti maledicono saranno gli stessi che domani ti applaudiranno e ti loderanno. Ricorda che la tua famiglia ...

Santopadre : 'Berrettini ora non deve avere fretta' : Solo a inizio anno si è affacciato al circuito Atp, un mondo completamente diverso da quello cui era abituato. Sono contrario alla voglia esasperata di andare oltre. Bisogna rispettare la crescita ...

TIBERIO TIMPERI / "Ho piena consapevolezza della serata dedicata al Santo" (Una voce per padre Pio) : TIBERIO TIMPERI conduce "Una vita per padre Pio" da Pietralcina: gli ospiti della serata a partire da Al Bano Carrisi ed Ivana Spagna. La prossima guida de "La vita in diretta".(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Francesco Testi/ La depressione - la fede e la devozione al Santo Frate (Una voce per Padre Pio) : L'attore Francesco Testi, insieme a Veronica Mazza, darà voce agli scritti di Padre Pio durante la serata "Una voce per Padre Pio", in onda in seconda serata su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Al Bano/ Per il cantante il Santo Frate è “una persona di famiglia” (Una voce per Padre Pio) : Al Bano Carrisi, da sempre devoto del Santo Frate di Pietrelcina, sarà tra gli ospiti della serata benefica "Una voce per Padre Pio", in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Padre Pio/ Cent'anni dalla stigmatizzazione e cinquanta della morte del Santo frate (Una voce per Padre Pio) : Questa sera, lunedì 9 luglio, alle 23.30 su Rai 1 andrà in onda la 19ª edizione di “Una voce per Padre Pio”, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:45:00 GMT)