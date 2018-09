Il Rione Traiano scende in piazza | ' Vogliamo giustizia per Davide'

ilmattino

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - AmedeoCiccone : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - emiliodimarzio : sospendo il giudizio su Pizzeria Porzio del Rione Traiano, riprovata ieri sera dopo tempo. dopo un'ora e venti di a… - it03716 : @nadiarizzo1210 Si, poi devono fare un giro anche nei rioni di Barra/SanGiovanni a Teduccio, alla Sanità, poi Duche… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Ciò che ormai si è trasformato in una consuetudine amara non frena la sete di. Anche quest'anno l'AssociazioneBifolco - il dolore non ci ferma onlus ha organizzato un corteo previsto ...