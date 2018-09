Il primo trailer di American Horror Story Apocalypse tra Rubber Man e Anticristo | il

Sorrisi e lacrime in Bull 3 - nel primo video trailer della nuova stagione il ritorno di Jason tra gioie e dolori : Il primo video trailer di Bull 3, che debutta il 24 settembre negli Stati Uniti su CBS, si intitola non a caso "cheers and tears", perché all'esultanza del ritorno in ufficio del protagonista Jason Bull si alternano momenti di dolorosa commozione. Il video presenta un primo sguardo alla nuova stagione del procedural con protagonista l'ex veterano di NCIS Michael Weatherly, che è stato rinnovato per gli ottimi ascolti conseguiti (quasi a ...

Outlaw King – Il re fuorilegge : primo trailer del nuovo film originale Netflix : Outlaw King racconta la vera storia di Robert the Bruce, o Roberto I di Scozia, che nel corso di un anno straordinario passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe fuorilegge, durante l’opprimente regime di occupazione di Edoardo I d’Inghilterra in Scozia. Robert conquista la corona scozzese e raduna un appassionato gruppo di uomini per lottare contro la potete armata del re tiranno e del suo irascibile figlio, il Principe ...

«L’Amica Geniale» : ecco il primo trailer ufficiale : Il rione è sospeso nel tempo. L’aria è assopita e trasuda tranquillità. Lila e Lenù corrono fra i campi vicini, giocano con due bambole di pezza di cui scelgono di disfarsi e si impegnano a scuola per diventare le migliori, le più brave. A pochi giorni dalla presentazione dei primi due episodi al Festival di Venezia, L’Amica Geniale ha finalmente il suo primo trailer. Lungo, emozionante, capace di restituire in pochi attimi le ...

L’amica geniale - il primo trailer della serie tratta da Elena Ferrante : È sicuramente una delle serie più attese del prossimo autunno: L’amica geniale, tratta dalla tetralogia letteraria di Elena Ferrante divenuta bestseller in tutto il mondo, debutterà infatti su Rai1, RaiPlay e successivamente anche su Tim Vision dal 30 ottobre prossimo. In queste ore, in concomitanza con l’imminente proiezione dei primi due episodi in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato diffuso il primo trailer che ci ...

primo trailer de L’Amica Geniale alla vigilia del debutto alla Mostra del Cinema di Venezia : "La storia ha inizio" così si conclude il Primo trailer de L'Amica Geniale la co-produzione internazionale che vede Rai e HBO fianco a fianco e che l'1 settembre farà il suo debutto al Festival del Cinema di Venezia. Dall'1 al 3 settembre, gli accreditati prima e i pochi "eletti" poi, riusciranno a vedere i primi due episodi della serie che andrà in onda dal 30 ottobre su Rai1 in anteprima mondiale e che, poi, nel 2019, avrà il suo passaggio ...

True Detective - ecco il primo teaser trailer della terza stagione : Quando la prima stagione di True Detective aveva fatto il suo debutto nel 2014, aveva sorpreso tutti per il suo stile inedito. L’anno successivo il secondo ciclo di questa serie antologica ha deluso invece parecchie aspettative e proprio per questo si è atteso molto prima di mettere in lavorazione la terza stagione. Finalmente però abbiamo modo di vedere un primo teaser trailer dei nuovi episodi che, è stato annunciato in queste ore, ...

Il primo trailer di True Detective 3 conferma della messa in onda nel 2019 : Tutti coloro che hanno odiato la seconda stagione sperano davvero di potersi rifare con True Detective 3 e il trailer lascia pensare che questo "miracolo" sia davvero possibile. Alta tensione, un nuovo caso e tutte le implicazioni che questo significa per chi dovrà occuparsi del nuovo capitolo e che avrà il volto di Mahershala Ali (Moonlight e Luke Cage). L'attesissima terza stagione di True Detective è prevista su HBO il prossimo anno, ...

RIDE 3 si mostra nel primo gameplay trailer ufficiale : Come segnalato da DSOGaming, Milestone ha rilasciato il primo gameplay trailer ufficiale dedicato a RIDE 3. RIDE 3 promette di essere l'esperienza motociclistica definitiva su PC e console, in cui i giocatori collezioneranno le motociclette più iconiche, le personalizzeranno secondo il loro stile e correranno nelle piste più folli e mozzafiato del mondo, compresa la Strada della Forra.Secondo la descrizione del gioco, esplorerete paesaggi ...

Suspiria - il primo trailer completo del film di Guadagnino : Dopo la breve anticipazione diffusa all’inizio dell’estate, ecco arrivare in tutto il suo macabro fascino il primo trailer completo di Suspiria di Luca Guadagnino. Il regista di Chiamami col tuo nome ha lavorato con grande perizia a questo omaggio all’horror originale di Dario Argento uscito nel 1977: la ricerca dell’estetica e delle atmosfere ci ripiomba dunque in un’accademia di danza nella Berlino degli anni ...

Gamescom 2018 : primo trailer gameplay per Remnant From the Ashes : Durante la Gamescom 2018 Perfect World Entertainment ha mostrato il primo gameplay trailer relativo al suo Remnant: From the Ashes.Come riporta WCCFTECH parliamo di un TPS survival co-op creato dagli sviluppatori di Darksiders III. Il titolo vede il genere umano sulla soglia dell'estinzione a causa di abomini provenienti da un altro mondo, i pochi superstiti attraversano continuamente dei portali per esplorare altri mondi, dove sperano di ...

Life is Strange 2 si mostra in un primo Trailer : Square Enix e Dontnod Entertainment svelano ufficialmente il primo Trailer di Life is Strange 2, il quale mostra nuovi personaggi, in ambientazioni inedite e con una storia totalmente diversa da quella narrata nel prequel. Life is Strange 2: Square Enix pubblica il primo Trailer Life is Strange 2 ci fa vestire i panni di Sean e Daniel Diaz, due fratelli di 16 e 9 anni, i quali si ritroveranno a fuggire dalla polizia. I due ...

Life is Strange 2 si mostra nel primo attesissimo trailer : Dopo un teaser trailer pubblicato due settimane fa, finalmente Squre Enix ha pubblicato il reveal trailer dell'attesissimo Life is Strange 2.Cosa ne pensate? Stavate aspettando questo titolo?Read more…

11-11 Memories Retold : diamo uno sguardo al primo - toccante Story Trailer del gioco : Bandai Namco ha pubblicato oggi il primo Story Trailer per l'imminente avventura narrativa ambientata nella prima guerra mondiale, 11-11 Memories Retold. Il gioco, creato in collaborazione con lo studio premio Oscar Aardman e DigixArt, riporta in vita la storia di entrambe le fazioni della Prima Guerra Mondiale, 100 anni dopo la sua conclusione. Il nuovo Trailer, svelato oggi, introduce i due personaggi chiave del gioco, Kurt e Harry, sullo ...