Il primo sgombero dell’era Salvini | grida | collassi e famiglie in strada Nello stabile

lastampa

: RT @Tg3web: Alle prime ore dell'alba, a Sesto san Giovanni (MI), le operazioni di sgombero di uno stabile occupato il primo settembre dagli… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Alle prime ore dell'alba, a Sesto san Giovanni (MI), le operazioni di sgombero di uno stabile occupato il primo settembre dagli… - fabcet : @AndreaCunctator @LaSkilly È arrivato il fascismo. È la cosa più triste è che il primo orrendo sgombero avviene nel… - Tg3web : Alle prime ore dell'alba, a Sesto san Giovanni (MI), le operazioni di sgombero di uno stabile occupato il primo set… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Alla fine con il cerino in mano rimangono 25 bambini che nessuno sa bene dove mettere o mandare e che gli agenti in assetto antisommossa hanno preferito far rientrare nei locali che avevano appena sgomberato, giusto per non lasciarli in....