Il primo Samsung con sensore di impronte nel display potrebbe debuttare in Cina

Samsung - primo smartphone pieghevole entro la fine dell'anno : Teleborsa, - Samsung è pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone . Secondo alcune indiscrezioni la società nordcoreana è pronta a lanciare i l primo modello di telefono "pieghevole", chiamato ...

Samsung - primo smartphone pieghevole entro la fine dell'anno : Samsung è pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone . Secondo alcune indiscrezioni la società nordcoreana è pronta a lanciare i l primo modello di telefono "pieghevole", chiamato Samsung ...

Da novembre il Samsung Galaxy X - il primo device flessibile : parla DJ Koh : Sono tanti quelli ad attendere il Samsung Galaxy X, o come si chiamerà il primo dispositivo flessibile prodotto dal brand sudcoreano. DJ Koh, CEO della divisione mobile del colosso di Seul, ha ripreso il discorso qualche ora fa, intervenendo ai microfoni di 'CNBC', ed affermando che lo smartphone in questione potrebbe essere presentando già nel corso di quest'anno, e più precisamente nel mese di novembre, a margine della Samsung Developer ...

Ifa 2018 - Samsung presenta il primo tv Qled 8K (e tanto altro) : (Foto: Lorenzo Longhitano) Berlino – L’Ifa di Samsung sarà la consueta dimostrazione di forza a 360 gradi da parte dell’azienda; la società l’ha anticipato con la conferenza stampa che ha dato il via all’esperienza coreana a Berlino anche per quest’anno. Protagonisti dell’evento sono stati televisori, elettrodomestici e smartphone — tutti già in mostra a partire da oggi nello stand Samsung presente in ...

Samsung Galaxy Watch ottiene il primo aggiornamento (pur non essendo ancora disponibile la versione definitiva) : Samsung Galaxy Watch, il successore di Samsung Galaxy Gear 3, è stato presentato insieme al Galaxy Note 9. Per il momento, però, è […] L'articolo Samsung Galaxy Watch ottiene il primo aggiornamento (pur non essendo ancora disponibile la versione definitiva) proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia il primo smartphone Android Go : Il colosso sudcoreano lancia il Galaxy J2 Core: è il primo dell'azienda a montare la versione leggera del sistema operativo. Display da 5 pollici, fotocamera posteriore da 8 megapixel e un giga di ram

Ecco il Samsung Galaxy J2 Core : il primo Samsung con Android Go : Samsung annuncia il suo primo smartphone con Android Go, il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco la scheda tecnica e i vantaggi di Android Go. L'articolo Ecco il Samsung Galaxy J2 Core: il primo Samsung con Android Go proviene da TuttoAndroid.

In gran considerazione il Samsung Galaxy Note 9 : primo aggiornamento e manuale utente : Le vendite del Samsung Galaxy Note 9 non sono ancora partite, ma il dispositivo ha iniziato a ricevere il suo primo aggiornamento attraverso la serie firmware N960FXXU1ARH5, contraddistinta da una date build risalente al 7 agosto e dalla patch di sicurezza dello stesso mese (la versione OS di riferimento corrisponde ad Android 8.1 Oreo). Il pacchetto garantisce l'innesto di una nuova funzionalità, vale a dire la possibilità di scelta, ...

Samsung Galaxy Note 9 riceve un primo aggiornamento per la modalità Super Slow-mo : Arriva il primo aggiornamento software per Samsung Galaxy Note 9 e introduce un toggle per decidere se girare per 0,2 o per 0,4 secondi in Super Slow-mo in manuale. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve un primo aggiornamento per la modalità Super Slow-mo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Exynos Modem 5100 : il primo 5G con download fino a 2 Gbps : Samsung Exynos Modem 5100 è il primo Modem del settore smartphone per il 5G con velocità di download fino a 2Gbps. Lo ha presentato l’azienda sudcoreana nel giorno di ferragosto con un comunicato stampa. Samsung Exynos Modem 5100: entriamo nell’era del 5G Entriamo ufficialmente nell’era del 5G con il Modem per smartphone presentato da Samsung: “La leadership di Samsung nelle tecnologie di comunicazione e le conoscenze ...

Samsung presenta Exynos Modem 5100 - il primo chip 5G con capacità di download fino a 2 Gbps : Samsung è una delle aziende che hanno scommesso più di tutte sulla tecnologia 5G e nelle scorse ore ha annunciato un nuovo potente Modem L'articolo Samsung presenta Exynos Modem 5100, il primo chip 5G con capacità di download fino a 2 Gbps proviene da TuttoAndroid.

Samsung brevetta il primo display che si ripara in autonomia : Samsung ha recentemente brevettato una nuova tipologia di rivestimento oleorepellente che può essere piegato e si ripara da solo. Il gigante coreano, non […] L'articolo Samsung brevetta il primo display che si ripara in autonomia proviene da TuttoAndroid.

Un passo avanti per tutti i Samsung Galaxy che verranno : primo modem 5G annunciato oggi 15 agosto : Un vero primato in arrivo per i Samsung Galaxy di prossimo lancio con il nuovo modem Exynos 5100, il primo in assoluto a supportare il 5G. L'annuncio della nuova preziosa componente è giunto direttamente dal sito ufficiale Samsung oggi 15 agosto e lascia presagire un futuro più che roseo per i device del produttore. Come sottolineato, il modem Exynos 5100 è il primo modem 5G ad essere conforme agli standard 3GPP (ossia 3rd Generation ...

Imminente l’aggiornamento di agosto su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? primo rilascio XXU2ERH1 : Un vere e proprio traguardo inaspettato quello dell'aggiornamento di agosto su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in esecuzione nel corrente mese, già realtà in alcuni paesi e probabilmente anche in arrivo ben presto in Italia. Le notizie sul fronte degli update per questo oramai datato top di gamma sono ottime oggi 14 agosto e lasciano ancora ben sperare per il suo supporto software futuro. Chiariamo subito quale sia l'operato degli sviluppatori ...