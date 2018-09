' Il Pd per l' Italia' | questa sera Massimo Giannini intervisterà Dario Franceschini

Fondi Ue - Italia primo beneficiario per sicurezza e immigrazione : Nel 2017 l’Italia ha versato nelle casse europee 198 euro a persona, ricevendo finanziamenti per circa 162, con una differenza di 36 euro pro capite. È quindi uno dei cosiddetti «contributori netti» della Ue, che versano cioè più di quanto incassano. Al tempo stesso il nostro Paese compare 13 volte nella top 5 dei beneficiari...

Al Festival di Venezia Red Carpet euro per la doppiatrice più piccola d'Italia : il giorno di Charlotte Infussi D'Amico. Un nome e un volto che il grande pubblico non conosce: una bambina già voce di grandi personaggi del cinema, in passerella sul red Carpet di Venezia 75 giovedì ...

Beyoncé in Italia per il suo 37° compleanno - in vacanza in Sardegna con la famiglia : girerà il video al Colosseo? : Il ritorno di Beyoncé in Italia per il suo 37° compleanno, con una tappa in Sardegna a conclusione di un'estate che ha trascorso in gran parte sulle nostre coste, potrebbe essere un indicatore del fatto che la diva potrà finalmente girare il famoso video ambientato al Colosseo, per cui lo scorso luglio le era stato negato il permesso a causa delle contemporanee riprese di uno speciale di Alberto Angela per Rai1. Un caso che era finito sulle ...

Aumentano i carburanti - batosta per gli italiani : “Prezzi alle stelle”. Polemica con Salvini : Un rientro dalle vacanze amaro per molti italiani, che si sono trovati a fare i conti con l’aumento dei prezzi dei carburanti. Un’ondata che ha scatenato le proteste dei consumatori e le promesse di un taglio delle accise da parte del vicepremier Matteo Salvini. Il primo rincaro è partito in pieno controesodo: il 28 agosto, dopo settimane di totale stasi, le compagnie presenti sulla rete hanno aumentato di un centesimo al ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : Italia sconfitta dalla Turchia - 0-3 per Egonu e compagne. Segnali negativi verso i Mondiali : L’Italia inizia con una sconfitta il Torneo Internazionale di Montreux, competizione amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Nell’amena località svizzera, le azzurre sono state battute dalla Turchia per 3-0 (25-18; 26-24; 25-21): risultato netto in favore della compagine allenata da Giovanni Guidetti e ancora tanto da rivedere per la nostra Nazionale che ...

Italia : musica - esperimenti e 433. La giornata della Nazionale di Mancini : musica prima e musica dopo, in mezzo lavoro e tanta tattica nella seconda giornata di allenamento della Nazionale di Mancini in vista della Nations Cup, la prima vera seduta a ranghi completi dopo il ...

LIBIA - GOVERNO : "CONFERENZA DI PACE IN ITALIA"/ Ultime notizie : scontri - accordo per tregua a Tripoli : LIBIA, GOVERNO: "Conferenza di PACE in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:27:00 GMT)

Italia - Mancini : 'Vogliamo tornare a lottare per i Mondiali e gli Europei' : Vogliamo tornare a lottare per il campionato del mondo e per il campionato d'Europa. Questa è la nostra forza, vogliamo arrivarci anche in fretta". NAZIONALE - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Tripoli - raggiunto accordo per cessate il fuoco. Palazzo Chigi : "Lavoriamo per la conferenza in Italia" : Dopo giorni di ferro e fuoco, dove Tripoli è stata completamente piegata, l'Onu annuncia che è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco a Tripoli. L'accordo, quindi, è stato raggiunto sotto ...

Migranti - governo : “Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. Sulla Libia conferenza in Italia a novembre” : Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. E Sulla Libia una conferenza in Italia a novembre. Sono i risultati del vertice tenuto a Palazzo Chigi al termine delle due ore di vertice sul tema delle migrazioni e Sulla nuova crisi libica. “Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia – si legge nel comunicato rilasciato dalla presidenza del Consiglio al termine della riunione tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enzo ...